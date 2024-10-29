台積電最後一盤爆8,189張買單 收1,040元守住月線

川普若真的當選，台積電（2330）會怎麼樣？成為台灣投資人心中的一大疑問，受到川普揚言，如果再度當選總統，將對台灣進口晶片課徵關稅，台積電ADR首當其衝，周一大跌4.31%，收在194.68美元；台積電29日最後一盤爆出8,189張買單縮小跌勢，終場收1,040元，守住月線。

台積電早盤以1,035元開低，一度下滑至1,020元，最後一盤爆出8,189張買單，拉升股價以1,040元收盤，下跌10元，跌幅0.95%，影響大盤指數約81點；台股29日以22,926.59點收盤，下跌271.48點。

美國前總統川普當選勝算升高，川普涉台言論再度引發關注，他在上周末受訪時揚言，如果再度當選總統，將對台灣進口晶片課徵關稅，川普受訪時老調重彈說，「你知道嗎，台灣，他們偷了我們的晶片事業……還指望保護。」

台積電ADR周一重跌收盤，台積電29日也收黑；不過，也有法人認為，美國總統選後，不確定因素消除，台股將有一波漲勢，預期年底有機會再創高，且行情一路看到明年第1季。

台積電在先前的法說會提出第4季展望，根據對當前業務狀況的評估，台積電以新台幣32元兌1美元匯率假設，預估第4季美元營收約介於261~269億美元，續創新高，季增11.1~14.5%，換算平均值季增13%；台積電預估，今年第4季毛利率57~59%，營益率46.5~48.5%。

另外，台積電二度上修今年美元營收預估，預估全年美元營收年增近30%，較先前一次預估介於24~26%持續上修；董事長暨總裁魏哲家表示，預估全年美元營收成長近3成，主要來自技術領先與AI應用的驅動。