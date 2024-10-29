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川普保護費說讓台股成全球最弱？狄驤「被刻意壓低」：地緣政治才是最大危機

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股深受地緣政治風險影響。股市示意圖／中央社
台股深受地緣政治風險影響。股市示意圖／中央社

全球市場最弱的就是台股，思來想去原因只剩下川普的「保護費」說...

值得注意的是，今年7月16日川普也說過萬惡的保護費，這讓當時創歷史新高的台股小跌200點，但後續台股卻一路崩跌4000點，所以還有媒體將保護費說連結到8月初的股災。

說真的，我認為8月初的股災跟川普沒有太大關係，因為當時全市場都在擔憂美經濟衰退，搭配股市嚴重過熱和槓桿開得太高，所以台美和各國股市都出現了驚人的跌幅，不像現階段僅有台股獨弱。

此外，目前也還沒看到嚴重過熱的訊號，搭配美經濟持續好轉，所以我認為川普再次端出保護費說，不太可能讓我們再看到嚴重的股災。

簡而言之，目前全球市場還沒有大幅回測的危機，但台灣短線上的最大敵人就是地緣政治風險，這是法人主力最討厭的因素，所以今日大中小型股普遍下跌也很合理。

而過去台股碰到地緣政治風險，確實會疲軟一陣子，但等到看空的法人主力出場後，台股變得便宜，又會吸引其他主力進駐，所以歷史經驗告訴我們的是，台股搭配地緣政治風險，通常是不錯的逢低布局機會。

當然，這次會不會不一樣我也無法預測，但我會做的就是按表操課，當好公司來到合理位置，或是低於合理位置，就可以開始逢低分批布局。

畢竟，好公司從高檔下跌，或是進入長時間的整理，這些盤勢變化都是消化利空的表現，未來利空出盡後，有高機率再次上攻。

題外話，看來外資又撿到槍，趁著川普發表保護費說，今日期貨淨空單又大增2850口，總淨空單再次突破40000口大關，台股有高機率被刻意壓低，投資朋友要繫好安全帶了。

◎本文內容已獲狄驤的資本主義求生筆記授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 外資 川普 經濟衰退

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