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台股下挫271點收22,926點 台積電跌10元收1,040元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。中央社 中央通訊社
台股示意圖。中央社 中央通訊社

台股29日開低走低，於平盤下震盪，終場收22,926.59點，跌271.48點、跌幅1.1%，成交金額3,417.8億元。櫃買指數也收跌0.9%。台積電（2330）收1,040元、跌10元。

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：恩德（1528）、網家（8044）、歐買尬（3687）、新唐（4919）、博磊（3581）、佳和（1449）、聯鈞（3450）、力新（5202）、大量（3167）、鴻準（2354）；反觀量大卻走弱的個股包括：松上（6156）、菱光（8249）、聯昌（2431）、環科（2413）、松普（5488）、景碩（3189）、光菱（8032）、金橋（6133）、定穎投控（3715）等。

法人表示，美國總統大選投票日將至，可關注大型科技股Google母公司Alphabet、Meta、微軟、蘋果、亞馬遜等也將陸續出爐。另外，本周將公布多項關鍵經濟數據，包括第3季GDP、9月個人消費支出物價指數、9月非農新增就業人數將陸續揭曉，市場不確定因素升溫，預期美股走勢將波動加劇。

此外，台股盤勢尚未擺脫短線拉回整理格局，但卻開始出現醞釀止穩跡象，在操作上可擇股酌量逢低布局，盤面可優先關注具利多題材且走勢相抗跌或是股價拉回守穩均線支撐後表態上攻相關個股。

操作建議上，法人建議，權值股台積電、鴻海中、長線展望正向，逢回宜把握布局時機。另受惠AI趨勢強勁，ABF需求居高不下，根據研調機構資料顯示，ABF規模每年以15.7%年複合成長率持續增長，將從2023年的93億美元，增加至2026年的150億美元，相關大廠營運可期，相關個股股價正醞釀起漲態勢，可把握當前切入機會。

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