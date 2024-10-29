川普當選也不怕？法人說「大跌大買」、這些股搶先布

川普在上周末受訪時又重提「台灣偷了我們的晶片生意」，還嚷著說要收保護費；台積電（2330）ADR周一重挫，台股29日也是慘跌，到底川普若再當選，對台股真的有大衝擊？有法人並不認同「川普當選台股下跌的看法」，反而認為在美國總統選前逢大跌時反而是最好的買點，「大跌大買」，看好「輝積概念股」，包括AI、伺服器等族群，台積電、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等都值得留意。

隨著川普當選勝算升高，川普涉台言論再度引發關注，美國前總統川普上周末受訪時揚言，如果再度當選總統，將對台灣進口的晶片課徵關稅，他重提「台灣，他們偷了我們的晶片事業……還指望保護」；川普受訪時老調重彈，但台積電ADR周一大跌4.31%，收在194.68美元。

台股29日開低走低，盤中一度下滑至22,711.1點，失守5日線，各類股下跌居多，僅百貨貿易類股及資訊服務類股抗跌，電子股跌幅逾2%，半導體股及電腦周邊股都下跌逾2%，台積電以1,035元開低，一度下滑至1,020元，跌破月線，盤中跌幅逾2%，鴻海也是開低，跌破5日線，盤中跌幅逾2%。

台股重挫，一部分的原因在於市場擔憂若川普再度當選，恐將造成台股下跌，但法人則是表示，美國總統選舉前，不確定因素的影響下，市場本來就呈現觀望，量縮之下，很難上攻，且易受消息面的影響，不過，台股選後看漲，逢拉回就是買點。

統一投顧董事長黎方國表示，台股第4季將轉為多頭上攻，時序進入10月下旬，正是開始布局的良好時機，尤其是美國總統選前逢大跌時反而是最好的買點，「大跌大買」，至於川普當選與否，並不會影響台股大多頭行情的表現。

黎方國以2016年川普當選及2020年川普落選時的台股表現為例說明，2016年11月美國總統選舉結果出爐，川普當選，當月台股下跌49點，跌幅0.49%，但之後的12月到2017年的8月則是連續上漲了9個月，月線連9紅；2020年川普落選時，因不承認選輸了，還曾引發國會暴動事件，當年11月台股上漲千餘點，12月也上漲1,000點，兩個月上漲17%。

黎方國強調，第4季大多頭行情不變，根據統計，過去10年來，11月NASDAQ指數上漲機率100%，美股易漲難跌的原因在於美國企業回購是推升美股上漲的最大動力。

黎方國認為，台股將迎來大多頭行情，美國總統選前下跌是最好的買點，首選「輝積概念股」，包括台積電、AI股、半導體、設備、散熱、伺服器、矽光子、CoWoS等都可以留意，另外，傳產龍頭集團股例如台塑（1301）、遠東（2845）等集團的12月作帳行情也值得關注。

證券分析師張陳浩表示，在美國總統大選的不確因素消除後，台股選後將出現大漲的走勢，預期台股年底前再可創高點，明年更是大好年，元月行情、財報空窗、美股的作帳行情等齊聚下，明年首季行情可期，換句話說，在美國總統大選後，台股行情一路看到明年的第1季。

張陳浩強調，在選前倒數階段「跌就買」；布局的標可以留意台積電、AI伺服器相關的鴻海、廣達、緯創、技嘉；具產壽險的金融股；車用相關包括特期拉概念股的華孚、同致、MCU的新唐、整流二極體的台半、強茂；ABF的欣興、還有PCB上游的聯茂、金居等。