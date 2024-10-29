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景氣燈號轉亮黃紅燈！持股該獲利了結、抱現金快逃？專家：市值型減碼不停扣

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
9月景氣燈號轉為黃紅燈。台股示意圖／中央社
9月景氣燈號轉為黃紅燈。台股示意圖／中央社

2024年9月份的景氣對策信號有點讓人意外，8月原本站上紅燈的氣勢，頓時煙消雲散，剛發佈的分數居然掉5分來到34分，燈號也從紅燈回到黃紅燈的位置！

會有這樣的情況產生，國科會給出的新聞稿指出，導因於：傳統產業外銷動能平疲，加上高基期因素，致海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額轉為綠燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈。

不過，好消息是：領先及同時指標仍為上升，顯示國內景氣維持成長態勢。

展望未來

隨AI應用持續拓展，帶動國內電子及資通產品需求暢旺，加上歐美年底採購旺季之備貨需求，將有助出口動能延續。

國內半導體供應鏈持續擴增高階產能，加上國際指標大廠相繼來臺設立研發或資料中心，以及產業低碳與數位轉型相關投資持續進行，均可挹注投資動能

國內景氣好轉有助帶動企業調薪及獎金發放，加上政府持續推動各項減輕民眾負擔措施，均有助提升國人消費能力與意願。

疑慮及挑戰

美國總統大選、全球貿易壁壘、中東地緣政治紛擾等不確定因素對國內景氣之影響。

我的操作方式變動不大，市值型ETF隨著燈號轉為黃紅燈的時候，就已經減碼但不停扣，因為長期而言，台股的大盤線形是由右下往左上前進，若生活上沒有用到資金的情況下，以不變應萬變。

然而目前台股處於相對高點，此外，雖然美國降息循環已經啟動，但效率不如預期，加上美國總統大選後的不確定性，近期我決定將「重砲手」標的，也就是做價差的股票尋找賣點出清，手握些現金後看局勢再決定後市。

◎本文內容已獲Andyworld理財&家庭記事簿授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

半導體 台股 市值型 景氣燈號

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