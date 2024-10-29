年薪加總500萬…誤「把股市當賭場」反欠地下錢莊3000萬！ 雨果：貪心、不甘願、無法接受現實
「從財務自由到負債：金融高管的期貨豪賭教訓」
前幾天聽到朋友分享一個案例，他本身是在金融業工作，在早上進公司的時候，看到一位年約50歲的女經理要辦理退休。因為他的先生也是金融業的高層，應該是因為錢賺夠了，不需要這麼辛苦工作了，所以選擇退休。
幾天後才聽說，那位女經理似乎是因為負債太多才選擇退休。負債還退休不賺錢？
原來是這位女經理在年初的時候做期貨賠錢，然後借錢繼續凹，最後甚至跟地下錢莊借錢，就是不願意認賠停損。最後欠下了3千萬，而且因為做期貨大賠錢後又與先生離婚，退休只是為了提前拿到退休金，可以拿到一筆錢來償還地下錢莊的負債。
據說這對金融高管夫妻的年收入應有500萬以上，老公家裡還有經營事業，財務方面應該相當有實力，最後卻搞到負債離婚。女經理在公司的表現很好，還有繼續爬升的機會，可惜因為一次期貨市場的豪賭與不認輸，賠上了自己的人生與家庭。
明明有比多數人還要好的優勢，卻因為不肯認錯認賠，想要賺更多，卻賠上更多與自己的人生。或許他有必須這麼做的理由，但我們同時也看到，停損說的容易，當自己身處其中，實際要做到卻相當困難。即使是金融從業人員，其中的風險想必比一般人更清楚，依然是無法避免。
貪心
常常是在股市虧錢的主因之一。想要在短時間致富，改變生活，想要在幾次的投資中獲得豐厚的獲利，嘗試用更高槓桿與更冒險的方法進行投資，卻可能收到完全相反的結果。
無法接受現實
也是另一個虧錢的主因。當投資的公司股價持續下跌，你並不知道下跌的原因，甚至連投資這家公司的原因也不清楚，只是因為帳面上的虧損就捨不得認賠出售股票，最後可能是越虧越多。
不甘願
更加重損失的擴大。以這則案例為例，不想接受投資失敗的結果，不甘願之前賺的錢全都賠進去，於是借錢找來更多資金想加碼攤平，希望最後幸運之神可以眷顧自己，讓帳面上的虧損可以逆轉勝，但同時也冒著萬劫不復的巨大風險。
想在長期發展的股市投資賺錢可以很簡單，需要毅力與耐心，只是大多數人都想把股市當作賭場與提款機，只想用最短的時間賺到最大的財富。
很多人會跟朋友說自己有在玩股票，只是現實是，不知道是你在玩股票，還是股票在玩你。
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