台積電開低15元 台股早盤跌逾200點

台股29日開盤指數為23,048.45點，下跌149.62點，早盤跌逾200點，最低來到22947.14點。台積電（2330）開盤價為1,035元，下跌15元。

群益投顧表示，重大議題登場前，股市未見進一步明顯攀高，反見震盪（偏弱）走勢，導致波段（滾量）強漲族群，觀望氛圍轉濃。繼10月中旬前後，CoWoS概念股連續回弱，矽光子概念幾乎全面重跌。 雖然台積電近日未持續強漲，一定程度騰出指數空間讓個別股表現，但盤面缺乏強勢族群聚焦，以個別股短線轉強為主，且輪動快速。

操作題材可留意：

1.生技掛牌籌資熱─農曆年前將有包括全福、邦睿、永鴻生技等6家生技公司拚掛牌。這波掛牌生技股，積極從市場籌資，一定程度帶熱近日生技股股價熱度；邦睿已公告決議辦理初創新板上市前現增191.7萬股案，暫定每股108元，已通過上市申請的全福預計辦理現增1,547.1萬股，暫訂每股38元。

2.具基期優勢的車用概念相關個股─車用相關概念股在特斯拉財報公布前曾強漲一波，但在特斯拉財報公布後股價飆漲過程，卻有逆勢走弱態勢。短期相對強勢區塊，移往低基期補漲，例如，華孚（6235）、同致（3552）及具業績利基 (State Farm)政策主要受惠、產業將進入旺季的兩大車用燈具廠帝寶（6605）、堤維西（1522）為主的AM汽車零組件股。

周一（28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,387.57點，上漲273.17點、漲幅0.65%；S&P500指數上漲0.27%；那斯達克指數上漲0.26%；費半指數下跌0.02%。台積電ADR跌4.31%，收在194.68美元，較台北交易溢價18.9%。

投資人將關注本周科技財報中的人工智慧支出展望。川普2.0概念股開始發酵，加密貨幣公司股價大漲，比特幣上漲約3%。美國10年期公債殖利率上升至4.277%，高於上周五的4.232%，為7月以來的最高收盤水準。原油價格因供應疑慮緩解而暴跌5%，能源股下跌0.7%。

三大法人周一集中市場合計買超59.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超80億元，投信賣超0.1億元，自營商（自行買賣）買超12.5億元，自營商（避險）賣超31.9億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,527口至18,285口，其中，外資淨空單增加2,850口至40,342口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5696口至21,975口。選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,800點，週賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在22,500 點。

全月份未平倉量put/call ratio值由0.78下降至0.72。VIX指數上升1.05至26.07。外資台指期買權淨金額0.87億元 ; 賣權淨金額0.65億元。整體選擇權籌碼面偏空。