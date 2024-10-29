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美國大選的不確定性讓市場出現劇烈波動！ 狄驤：選後三個月至一年高機率有正報酬

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。中央社 中央通訊社
台股示意圖。中央社 中央通訊社

這次美國大選充滿許多不確定性，該狀況也讓不少投資人擔心，市場會再次出現劇烈波動...

而我們距離美國大選只剩下短短一周，所以這篇文章就要帶大家先瞭解，美國大選並不恐怖，甚至會帶給投資人不少獲利機會。

首先，根據美國銀行的報告，從 1948年至今的美國大選，無論是某個政黨完全執政，又或是國會分裂，甚至是出現分裂政府，在大選後三個月 S&P 500的平均報酬率都是正的，整體平均下來都有約 2%的報酬率。

再來，研究公司 Fidelity的報告也有相似的看法，該公司同樣研究了某個政黨完全執政，國會分裂和出現分裂政府時，大選後一年 S&P 500的平均報酬率。

我們可以發現不管哪個政黨執政，S&P 500的報酬率都有望在一年後達到 10%左右，但有趣的是某個政黨完全執政時，S&P 500報酬率將明顯低於 10%。

主要原因可能是，某政黨完全執政帶給經濟的不確定性反而更大，因為一黨獨大，想做甚麼就做甚麼，可能會出現政治凌駕於經濟的狀況。

當然，假如出現了分裂政府，也就是總統所屬政黨，和國會政黨不同，就將出現政策難以執行的狀況，同樣不利於經濟發展。

相對的，如果是國會分裂，兩個政黨能夠相互制衡，該狀況仍能讓執政黨推出想要執行的政策，但政策執行力度勢必會縮小，也會受到另一個政黨的影響，讓政策變得更加合理，有利於經濟發展。

總之，無論統計區間如何，也不管哪個政黨勝率，我們可以得出的結論都是，大選後三個月至一年，股市都有高機率給我們帶來正報酬。

更重要的是，股市漲跌和上漲幅度的多寡，最終都是取決於經濟、通膨和產業的變化，這個結論也在多次的大選後得到證實。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

報酬率 美國大選 通膨

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