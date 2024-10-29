資金流出新興亞洲 台股逆勢連三周淨流入

美國道瓊與標普500指數創高後迅速回落，科技股逆勢走強。上周亞洲股市普遍走弱，新興亞洲指數跌1.9%，以越股、印度股市表現最弱。但台股受惠科技股第4季旺季行情，上周僅小跌0.6%，且外資罕見連三周買超台股，上周淨流入8.7億美元，為新興亞股中表現最佳；以製造業為主的印度股市10月以來持續遭外資結帳，10月至今淨流出94.5億美元。

中國信託投信表示，美股受惠企業亮眼財報，道瓊指數與標普500指數一度創歷史新高，但美國總統大選所帶來的不確定因素發酵，十年期美債殖利率持續上揚，加上獲利了結賣壓出籠，使得漲多的道瓊指數率先回檔。不過以科技股為主的那斯達克指數卻回到歷史高點附近，市場開始聚焦本周大型科技股所發布的財報表現。

至於在新興亞股方面，外資持續呈現淨流出，新興亞洲指數上周回檔1.9%，外資淨賣超5.8億美元，10月以來已經淨流出113.5億美元。主要國家股市方面，越南股市跌2.5%、印度股市跌2.2%、泰股跌1.8%，菲律賓股市跌1.4%，而台、韓股分別跌0.6%、0.4%。在外資動向方面，新興亞洲各國外資普遍賣超，也反映在股市下跌上，但外資卻逆勢買超台股，上周淨流入8.7億美元，且是連三周淨流入。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，台股權值股以科技股為主，與那指、費半指數連動性較高。上周「AI之王」輝達股價持續走揚，市值一度超越蘋果，顯示近期市場不確定因素雖多，但AI市況榮景可期，投資人仍有高度共識。緊接著本周包含微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta Platforms及谷歌母公司Alphabet都將公布財報，投資人聚焦這些巨頭的獲利表現之餘，也會關注其再AI基礎建設的支出，若能擊敗投資人預期，科技股可望仍有一波漲幅。

在台灣方面，張圭慧表示，「護國神山」台積電（2330）在法說上已強調，AI需求仍強烈， AI無泡沫化的疑慮；而最新庫存循環數據公布為正，顯示台灣製造業訂單持續擴張，存貨水平相對低，庫存持續處於熱絡期。建議投資人可分批布局半導體相關ETF，或透過一籃子優質股票布局市值型ETF，掌握具產業前景、以及降息循環中具有成長潛力的題材。

越股上周收1252.7點，較前一周回檔2.5%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，受到近期強勢美元影響，亞洲貨幣普遍走貶。過去經驗顯示，較為弱勢的越南盾容易拉低國內投資者信心，更進一步影響股市表現。針對越股後市看法，張晨瑋認為，短線弱勢的越南盾並非越南國內經濟疲弱所引起，反而越南國內經濟狀況非常火熱，第3季GDP增長高達7%以上，因此預判此波下跌在匯率表現穩定後，市場有機會重新審視強健的基本面。

此外，第4季至明「2025年」越南仍是有多項利多題材等待發酵，當中最受期待的就是升級新興市場所帶來的資金流入；明年是越南建國80年，包含基礎建設投資、利好的法規更新等，皆可以期待，因此持續看好越南中期和長期的投資機會。投資者可以關注未來展望較佳的科技、金融與消費產業，伺機布局主動式基金，可掌握越南市場的漲升行情。