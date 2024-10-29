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美總統大選牽動全球股市 法人：台股醞釀止穩

中央社／ 台北29日電

美股28日主要指數多收漲，投資人迎接科技企業財報週，加上美國第3季GDP、9月個人消費支出（PCE）等關鍵經濟數據待公布，法人指出，美國總統大選投票日將至，美股走勢可留意，台股盤勢尚未擺脫短線拉回整理格局，卻已有醞釀止穩跡象。

台股28日加權指數盤中翻黑、跌破23200點，終場收在23198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%，成交值新台幣3282.75億元。

凱基投顧表示，28日大盤走勢開高走低，再度失守短期均線，但早盤已突破短線壓力23446點，盤中也未跌破短線低點支撐23150點，大盤28日呈現弱中透強，待站上短期均線後，短線就能再度轉強，後市就有機會挑戰波段10月18日高點23713點。

美股28日主要指數表現，道瓊工業指數上揚273.17點或0.65%，收42387.57點；標準普爾指數小升15.40點或0.27%，收5823.52點；那斯達克指數小漲48.58點或0.26%，收18567.19點；費城半導體指數微跌1.17點或0.02%，收5211.67點。

28日三大法人外資及陸資買超，投信、自營商賣超，合計買超57.71億元；其中，自營商賣超19.46億元，投信賣超2.89億元，外資及陸資買超80.06億元。

觀察外資買超前10名個股，前3名依序為長榮航1.55萬張、新光金1.16萬張、華航1.09萬張。其他上榜個股包括元大台灣50反1、台玻、寶成、映泰、聯鈞、華邦電、國泰金。

外資賣超族群以半導體、金融股及人工智慧（AI）族群為主，以賣超聯電2.48萬張最多。

外資 美股

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