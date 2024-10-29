川普保護費之說嚇壞台股 指數開高走低失守10日線

台股昨（28）日受美國總統候選人川普25日受訪時再次拋出「台灣偷晶片生意」負面言論衝擊，台積電（2330）、鴻海（2317）兩大科技權值股腿軟，指數開高走低，高低相差382點，尤其最後一盤台積電又被壓低10元，終場下跌15元收1,050元，連帶指數尾盤再殺100點，終場下跌150點收23,198點，失守10日線。

三大法人昨天買超59.2億元，其中，外資買超80億元，連二買累計259.2億元，但期貨淨空單增加2,850口至40,342口，期現貨並未同步偏多操作，顯示在美國大選前同步採取避險動作；投信連賣超1.3億元，連二賣累計14億元。

自營商買轉賣、賣超19.4億元。八大公股行庫旗下券商昨出手穩盤，轉為買超16.3億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，近期川普民調上升，使其對台灣負面言論被市場放大解讀，加上目前面臨選前不確定性，還有獲利回吐賣壓，資金明顯轉進鋼鐵、台塑、東元集團等與美國大選無關的傳產族群避險。不過，隨時序逐漸接近年底，仍有投信法人及集團作帳行情可期，如台塑集團昨天股價轉強便是一例。

黃文清指出，外資昨買超80億元也可解讀對川普的言論相對淡定。觀察外資買超昨日金額前十大個股，台積電買超34.1億元高居第一，其次是聯發科買超17.8億元，第四是台達電買超10.47億元，第五是鴻海買超10.42億元，第六是廣達買超9.4億元，都是重要的科技權值股，代表外資對後市並不看淡。