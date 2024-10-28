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證交所推「防詐限定版乖乖」 多重活動宣導反詐觀念

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所指出，近日與國民零食品牌聯名製作「防詐限定版乖乖」，融入反詐標語及資訊，並規劃透過線上線下多元管道與民眾分享，希望以生活化創意方式提醒大家隨時保持對投資詐騙的警覺。

為幫助民眾提升識詐能力，共同抵禦詐騙威脅，證交所啟動「5D反詐行動」，近日推出「防詐限定版乖乖」，選用代表財運的金銀兩色，打造「金色降臨款」和「銀色退散款」2款包裝，分別象徵財富平安降臨、詐騙厄運退散。

證交所本次推出的「防詐限定版乖乖」，除使用金銀兩種金屬色搭配現代簡約視覺設計外，更以上下創意文字對聯呈現反詐意涵。

例如「金色降臨款」寫的是「聰明識詐，平安是財」；「銀色退散款」則帶有「全民反詐，厄運反彈」的字樣。

民眾熟知的經典乖乖人偶也手拿拂塵、腳踏蓮座，化身「全民反詐守護神」，包裝背面更以籤詩和口訣置入反詐騙警語，讓民眾以趣味的方式吸收防詐資訊。

為結合證券商力量，擴大傳遞防詐觀念，證交所陸續將「防詐限定版乖乖」配送至全台800多家證券商總、分公司據點，透過第一線接觸投資人的證券通路，加強向民眾推廣反詐騙。

此外，證交所也將藉由大型活動，直接把防詐乖乖送到民眾手中。11月2日到3日在台南市美術館2館外登場的「台南早餐生活節」，是經濟部和台南市政府主辦的「台灣設計展」的周邊活動，民眾至現場只要按讚追蹤證交所防詐宣導IG帳號，即可免費領取「防詐限定版乖乖」，並獲得一次抽獎機會，完成防詐知識線上測驗還能再兌換至多十包乖乖。

此外，證交所延續今年4月推出「證派外送」反詐騙網站的創意，這次將與雙北地區10多間店家合作，透過大眾常用的餐廳美食外送平台，將數千份「防詐限定版乖乖」免費送到家。

11月4日開始，在外送平台上的本活動合作店家點餐時，只要勾選「免費領取」，防詐乖乖就會隨著訂單一起送出。合作店家名單中不乏大眾熟知的街頭小吃、網路名店，防詐乖乖數量有限，送完為止，活動詳情請密切關注證派外送官方IG帳號（@square_delivery）。

即日起至11月27日止，「證派外送」網站也舉辦抽獎活動，預計11月28日抽出10位幸運得主，各可獲得五箱「反詐限定版乖乖」（共60包）。

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