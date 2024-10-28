證交所公開資訊觀測站優化網頁瀏覽體驗佳 廣獲使用者好評

臺灣證券交易所公開資訊觀測站（MOPS）優化網頁日前上架後，因採直觀的UI／UX設計，改善閱讀舒適度，加上使用功能選單分類清楚，查找資料時更為省時、便利，廣獲使用者好評。

證交所表示，本次優化網頁調整頁面結構與內容，有別於現行網頁一屏展示所有內容，主要建立流暢的瀏覽體驗，將常用與重要資訊置於首頁上方，並依使用頻率與重要性依序排列，期望使用者進入網站時，都可以專注當前資訊，不受其他內容影響。

公開資訊觀測站優化網頁設計，以優化使用者體驗、好讀美觀的視覺呈現、響應式網頁設計（RWD）為主軸。展現全新網頁入口設計、重新架構功能選單、增設常用功能區塊、響應式網頁設計、功能對照索引等五大亮點。

首先，在網頁入口方面，採用全新設計首頁架構，並支援行動裝置瀏覽，提供更佳的使用者體驗。舉例來說，優化後的公開資訊觀測站，有顯而易見的搜尋列，及吸睛的主頁橫額，更符合現行年輕族群的瀏覽習慣。

第二，重新架構功能選單部分，精選為「單一公司」、「彙總報表」、「重大訊息公告」、「主題專區」、「其他金融商品」等五大項。證交所說明，分類方式經過使用者體驗（UX）研究案所產生的設計，期使功能查找更有規範可循。譬如，滑鼠游標指向「單一公司」，查詢公司基本資料、營收或財報、股利及除權息公告等都一覽無遺。

第三，增設常用功能區塊方面，搜尋列主要提供「公司與關鍵字查詢」功能，便於快速查閱所需資訊項目。例如，最常查詢的公司基本資料、當日重大訊息、財務報告書、除權息公告等，都清楚的列在「首頁」，搜尋資料時更為省時、便利。

第四，響應式網頁設計，版面可依照行動裝置螢幕大小自動進行調整，符合多數人以智慧手機或平板電腦查詢的習慣。

最後，鑒於使用者對於剛上線的優化網頁熟悉度不足，功能對照索引提供新舊功能索引，可藉此快速查找新功能位置，提高操作順暢度。