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外資連2買敲進航空股 買超長榮航1.55萬張最多

中央社／ 台北28日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今天跌150.38點，收在23198.07點，外資及陸資買超新台幣80.06億元，連續2個交易日買超，其中，長榮航獲外資買超1.55萬張高居榜首。

今天自營商賣超台股19.46億元，投信賣超2.89億元，外資及陸資買超80.06億元，三大法人合計買超57.71億元。

觀察外資買超前10名個股，前3名依序為長榮航1.55萬張、新光金1.16萬張、華航1.09萬張。其他上榜個股包括元大台灣50反1、台玻、寶成、映泰、聯鈞、華邦電、國泰金。

外資賣超族群以半導體、金融股及人工智慧（AI）族群為主，以賣超聯電2.48萬張最多。其他入列前10名個股賣超張數皆低於1萬張，包括凱基金、群益台灣精選高息、期街口布蘭特正2、復華富時不動產、玉山金、英業達、台新金、一詮、緯創。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者採訪說，很多先前跟著台積電題材大漲的股票，例如矽光子、台積電設備廠等，現在都回檔修正。在美國總統大選前夕，投資人還是比較擔心，對於最後誰當選仍有不確定性，台股呈現盤整格局，等到選舉結束後才會有比較明朗的走勢。

蘋果公司將於美國時間10月31日公布財報，儲祥生認為，如果財報結果優於預期，對蘋果概念股會有幫助；但iPhone 16新機目前銷售狀況不佳，蘋果硬體成長性沒有特別好，剩下服務及軟體業務有機會高成長，因此蘋概股表現空間有限。

外資 蘋果概念股 長榮航

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