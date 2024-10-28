就市論勢／傳產、金融 資金轉進
盤勢分析
美國道瓊指數與S&P 500指數，近期多次出現創新高表現，金融股的優於預期財報與輝達股價的強勁表現是重大的利多因素。另外，美國持續強勁的經濟數據更造成美國政府公債殖利率大幅度上揚，10年期公債更漲到4.2%以上。
不過，台股昨（28）日出現漲多拉回，而且是明顯的開高走低，下跌150點，收在23,198點，為近期較大的修正幅度。
投資建議
昨日上漲類股包括玻璃陶瓷4.6%、電子支付4.1%、電池材料2.9%，皆與陸港股市傳產報價上漲有關。相反的，3D感測出現4.7%的修正、工具機出現4.2%的獲利了結修正，股市呈現有量下跌。操作上，建議部分資金轉入傳產與金融；部分獲利了結半導體、光通訊。
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