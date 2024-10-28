短多優勢股 法人敲進

台股受到美國總統選舉、科技大廠財報公布等變數干擾，近日指數上攻乏力，盤面淪為個股題材表現，其中，華航（2610）、聯發科等技術面維持短多格局，並獲法人買超，利於在盤勢震盪中跟漲抗跌，吸引買盤關注。

美債殖利率持續攀升，美股四大指數上周五漲跌互見，台股昨（28）日雖然外資連二日回補，但不敵高檔調節賣壓，收在近期相對低點，延續低量整理格局，盤面淪為個股題材表現，上漲家數約僅占三分之一。

台新投顧副總經理黃文清分析，美國共和黨總統候選人川普在搖擺州轉為領先，加上超微、谷歌、蘋果、亞馬遜等財報陸續登場，導致市場觀望心態濃厚，台股持續漲多修正，短線操作選股不選市，優先留意具技術面及法人買盤進駐優勢個股。

篩選法人近五日買超逾100張，且5、10、20日均線呈現多頭排列，昨日表現相對強勁的代表個股，包括台玻、優群、大銀微系統、聖暉*、jpp-KY、寶成、晶心科、億光、晶技、華航、聯發科、統一等。

中國大陸強力救市，帶動原物料價格上漲，玻璃期貨價格自9月低檔每公噸1,021元起漲，累計漲幅達38%，有助台玻第4季轉虧為盈，昨日帶動上漲6.7%收19.85元，改寫波段新高，另一檔傳產股華航兼具獲利亮麗及高殖利率題材，近日持續盤堅。

聯發科30日即將舉行法說，雖然內外資多空看法不一，但隨新一代旗艦晶片天璣9400傳出熱銷，吸引部分買盤提前進場押寶，昨日股價漲1.5%收1,335元，在千金股中表現相當吸睛。

展望後市，大型本國投顧表示，台股指數昨日開高走低，再度失守短期均線，但早盤已突破短線壓力23,446點，盤中未跌破短線低點支撐23,150點，呈現弱中透強，未來若站回短期均線將再度轉強，有機會挑戰10月18日的23,713點前波高點。