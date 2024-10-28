公開資訊觀測站新版 獲好評
臺灣證券交易所公開資訊觀測站（MOPS）優化網頁日前上架後，因採直觀的UI／UX設計，改善閱讀舒適度，加上使用功能選單分類清楚，查找資料時更為省時、便利，廣獲使用者好評。
證交所表示，本次優化網頁調整頁面結構與內容，有別於現行網頁一屏展示所有內容，主要建立流暢的瀏覽體驗，將常用與重要資訊置於首頁上方，並依使用頻率與重要性依序排列。
首先，採用全新設計首頁架構，並支援行動裝置瀏覽，提供更佳的使用者體驗。
並重新架構功能選單部分，同時增設常用功能區塊方面，再增加響應式網頁設計。
最後，鑑於使用者對於剛上線的優化網頁熟悉度不足，功能對照索引提供新舊功能索引，可藉此快速查找新功能位置，提高操作順暢度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言