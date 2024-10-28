公開資訊觀測站新版 獲好評

臺灣證券交易所公開資訊觀測站（MOPS）優化網頁日前上架後，因採直觀的UI／UX設計，改善閱讀舒適度，加上使用功能選單分類清楚，查找資料時更為省時、便利，廣獲使用者好評。

證交所表示，本次優化網頁調整頁面結構與內容，有別於現行網頁一屏展示所有內容，主要建立流暢的瀏覽體驗，將常用與重要資訊置於首頁上方，並依使用頻率與重要性依序排列。

首先，採用全新設計首頁架構，並支援行動裝置瀏覽，提供更佳的使用者體驗。

並重新架構功能選單部分，同時增設常用功能區塊方面，再增加響應式網頁設計。

最後，鑑於使用者對於剛上線的優化網頁熟悉度不足，功能對照索引提供新舊功能索引，可藉此快速查找新功能位置，提高操作順暢度。