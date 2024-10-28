資誠永續獎 證交所鍍銀

臺灣證券交易所首度參加「資誠永續影響力獎」，以「ESG InfoHub驅動改變，成就美好」為主題，述說ESG InfoHub對台灣資本市場ESG資訊揭露影響力，並導引永續資金投入ESG表現優異的公司，提升市場透明度且對社會產生巨大影響，於「2024第八屆資誠永續影響力獎」榮獲社會組銀獎。

「資誠永續影響力獎」由資誠永續發展服務公司與坎城國際創意節（Cannes Lions International Festival of Creativity）台灣官方代表共同主辦，秉持「善用故事力，創造影響力」的核心理念，以兩分鐘永續專案影片，透過影像影響力溝通永續議題，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs），進而帶來改變，擴大永續議題關注度。

證交所副總經理杜惠娟受獎致詞說，台灣過去缺乏統整性的ESG資訊入口，且相較於財務資訊，各界對ESG資訊的理解程度較低，較難直接透過數據判斷ESG績效，證交所於2023年7月推出ESG InfoHub，提供使用者更便捷的查詢管道，大幅增進ESG資訊使用效益。

另外，證交所觀察，ESG InfoHub促使上市公司加強ESG永續作為及增進資訊揭露，也讓投資人認識ESG績效表現優異的公司，並引導永續資金投入，讓企業更積極地發展永續策略及投資低碳轉型，進而產生良性循環，提升台灣資本市場整體競爭力。

ESG InfoHub亦呼應聯合國永續發展目標（SDGs），包括： SDG 9（產業、創新和基礎設施）、SDG 12（責任消費及生產）、SDG 13（氣候行動）、SDG 17（永續發展夥伴關係）等目標。

作為創新金融基礎設施，ESG InfoHub推動產業永續轉型和ESG資訊標準化，並促進企業透明度，推動負責任的經營模式和投資決策，網站亦提供溫室氣體排放數據及相關資源，鼓勵企業積極減碳，發展氣候策略。期使達成連結利害關係人的目標，共同推動永續發展和低碳轉型。

展望未來，證交所秉持創新、永續精神，攜手利害關係人，持續推動企業永續發展，致力於社會與環境的共榮，營造健全的ESG生態系，提升臺灣永續競爭力。