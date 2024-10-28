外資本月來在新興亞股買超台股最多 賣超印度最重
市場聚焦美國超級財報周，外資10月來在新興市場買超台股18.5億美元最多，賣超印度94.5億美元最重。今年來，外資對台股賣超114.9億美元最多，但台股逆勢大漲29.3%，居亞股之冠；對印度買超15.8億美元，印度今年來漲10.7%。
群益印度中小基金經理人林光佑表示，中國大陸政府9月下旬推出一連串重磅刺激政策，部分國際資金流出印度股市轉向中國大陸。後市來看，由於印度國內生產毛額（GDP）與企業獲利仍將維持高成長，且技術面上目前仍遠高於年線，因此股市依舊處於多頭架構。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，美國總統大選進入倒數階段，市場憂心川普若當選會不利晶圓龍頭大廠，導致台股短線上觀望氣氛濃厚。不過，晶圓龍頭大廠技術領先全球，短期間內被超越或取代的機率極低，預料大選結束塵埃落定後，在人工智慧（AI）趨勢領頭之下，指數有機會再上攻。
安聯投信台股團隊指出，美國聯準會（Fed）最新政策動向預期將轉為預防失業率持續走高，未來降息幅度及速度將取決於就業數據。考量通貨膨脹、景氣衰退及降息等變數彼此具連動性，且中期趨勢仍有待觀察，推估市場未來數個月將反覆震盪調整。
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