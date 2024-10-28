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台股下跌150點 三大法人買超57億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股28日開高走低，收在23,198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%，成交量3,282.76億元，三大法人買超57.71億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超80.06億元，投信賣超2.88億元，自營商賣超（合計）19.45億元，其中自營商（自行買賣）買超12.51億元，自營商（避險）賣超31.97億元。

台積電（2330）收最低1,050元，跌幅1.41%；聯發科（2454）收1,335元，上漲1.52%。今日中小型股表現疲弱，櫃買指數跌破月線，回測季線，弱勢股方面，矽光子概念股跌勢較重，聯亞（3081）、映泰（2399）、光環（3234）收跌停，上詮（3363）下跌逾9%，創威（6530）跌幅逾8%；部分工具機股也下跌，瀧澤科（6609）收跌停105元，高鋒（4510）、恩德（1528）下跌逾9%。塑化、玻陶表現較佳，台塑（1301）上漲逾3%，收48.55元。

三大法人 自營商

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