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這檔生技股今年來飆漲466% 若抽中增資股可賺16.2萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

上櫃生技股順藥（6535）辦理現金增資，公開申購將在10月29~31日進行，承銷價225元，以28日收盤價387元計算，若是抽中可望獲利16.2萬元，報酬率72%；順藥開發的中風新藥臨床二期試驗結果最快將在11月解盲，今年來股價已大漲466.61%。

順藥辦理上櫃增資，公開申購時間為10月29~31日，承銷張數340張，預計11月4日抽籤，承銷價225元，撥券日期為11月12日；順藥28日盤中一度衝達400元創下天價，終場收在387元，為收盤歷史新高，今年來股價飆漲。

美國總統大選進入倒數，預期川普當選機率升高，「川普交易」題材帶旺生技族群，順藥未來前景看好；順藥旗下中風新藥LT3001二期試驗結果最快將在11月解盲，且有望在明年完成授權。

分析師預估，將在11月底至12月初解盲的數據，若是結果正向，順藥除有望取得指標性授權案外，也將同步推進歐美多國多中心臨床進度，加速在北美及歐洲等主要市場上市。

本周除了順藥的增資股將辦理公開申購之外，還有兩檔增資股也將進行申購；慶豐富（9935）辦理增資，申購期間為10月29~31日，11月4日抽籤，承銷價27.3元，承銷張數340張，撥券日期為11月12日；28日以34.5元收盤，若抽中可望獲利7,200元，報酬率26.37%。

泰鼎-KY（4927）辦理現金增資，申購期間為10月28~30日，11月1日抽籤，承銷張數2,550張，承銷價40元，撥券日期為11月11日；28日以45.45元收盤，若是抽中可望獲利5,450元，報酬率13.62%。

增資 順藥

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