雙十一節奏響起！兆豐投信力拚多重息收題材 11月11日起開募

全消費市場期待雙十一消費月，投資市場也掌握契機及動能而蓄勢待發。兆豐投信表示，在資金動能仍顯充足，但金融市場邁向降息循環下，投資人更希望找尋息收豐富多元的投資管道，將在今年11月11至15日展開募集的兆豐 ESG 台美永續雙盈多重資產基金網羅臺灣股息、美國債息、ESG 永續企業，並融合台灣亮點產業的多元資產題材，有望搶搭雙十一市場節奏響起申購氣氛。

兆豐投信首次與臺灣銀行攜手合作，推出兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金有新台幣、美元兩種幣別，累積型及配息型等基金級別，並設計有月配機制，提供投資人彈性的理財選擇。此外，看好台灣及美國產業鏈的營運共利性，搭配 AI 新趨勢持續帶動成長，有助亮點企業成為未來相關產業的尖兵。

根據台灣永續評鑑的ESG績效評級篩選下，有機會納入如台積電（2330）、泓徳能源、統一、緯創等題材；根據晨星 Sustainalytics的ESG 風險評級篩選下，如甲骨文、Paypal、威瑞森電信等成分債可望列入名單，再透過大數據風險調控機制，因應市場風險與成長等力道，將多重資產比例配置出更高 CP 值的投資組合，經由彈性滾動式調節後，可望達到年化報酬率雙位數的表現機會。

兆豐投信指出，像是近年全球興起的星鏈計畫需要部署上萬顆衛星，為全球市場提供高速網路與通訊運轉，目前多家台灣廠商進入星鏈計產業供應鏈，估計在2030年前，台灣市場可望成為全球航空與衛星產業的零組件相關服務重要聚落，成為亮點產業的明星之一。