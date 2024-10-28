台股紅翻黑跌150點收23,198點 台積電跌15元

台股28日開高走低，盤中由紅翻黑、殺尾盤，終場收23,198.07點，跌150.38點、跌幅0.6%，成交金額3,282.7億元。櫃買指數也收跌1.16%。台積電（2330）收1,050元、跌15元。

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：聯昌、松上、佳和、松普、台玻、菱光、華孚、蔚華科、友勁、台塑等走強；反觀量大卻走弱的個股包括：上詮、映泰、恩德、鑫科、美隆電、聯均、青雲、星宇航空、正達、精金等震盪整理。

展望台股後市，法人分析，蘋果新品發表在即，此次重點聚焦於Mac產品線，市場預期M4版的MacBook Pro有望推出，機型尺寸可能包含14吋及16吋，而新款Mac Mini也可能登場。除硬體外，本周iOS 18.1也將上線，Apple Intelligence首波功能將先於美國推出，預期蘋概股有望受惠。

另外，美國總統大選進入倒數，距離11月5日大選僅剩約單周時間，選情白熱化且不確定性高，不少人擔憂若川普當選恐對台積電產生不利影響，短期內台股可能維持觀望氣氛。不過，台積電技術領先地位仍具穩定性，短時間內不易被超越。

近期特斯拉財報優於預期，帶旺台灣相關供應鏈，接下來可關注美股重量級科技股財報表現。選股方面，目前台股許多企業的營運展望樂觀，基本面穩健，建議投資人逢低採取分批進場的方式，並汰弱留強，建議擇台積電相關、AI概念股、板卡、車用、壽險、中概收成股、散裝、航空等族群。