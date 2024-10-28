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美國公債利率為何持續走揚？辣媽歸納原因：市場擔心川普當選恐通膨再起

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
台股示意圖。中央社 中央通訊社
台股示意圖。中央社 中央通訊社

美國債券利率持續走揚，上週重點整理

上週是近期美國公債利率上揚幅度最大的一週（10年從4.07%到4.24%），利率反彈原因歸納如下：

1.反映美國經濟強勁，短期內並沒有衰退的疑慮。

2.金融市場預期川普當選，擔心通膨再起。

3.聯準會官員發言，讓11月降息一碼的機率變高。

這週美國有幾個重要數據公布，包含消費者信心、GDP、初領失業救濟金、採購經理人指數還有失業率。

距離美國總統大選不到兩週的時間，不管是股票或是債券市場勢必會在這段期間有比較大的波動，因為「不確定性」增加，任何風吹草動都會牽動市場預測的改變，而使投資人改變自己的投資決策。但如果是長期投資的朋友，大選屬於短期因素，時間放長，還是要以美國經濟狀況好壞，長期來看，是否仍會持續發展比較重要。

◎本文內容已獲 辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券ETF 聯準會 通膨 降息

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