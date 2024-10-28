迎雙11購物節大檔 這3檔先飆漲停

雙11購物節即將來臨，電商業者瘋搶年度最大購物檔期，電子商務、電子支付、物流等業者 也吸引市場資金的關注，網家（8044）挾著統一將入股及雙11的題材，28日拉出第3根漲停板，另外，宅配通、歐買尬也亮燈漲停，富邦媒（8454）也是上漲表現。

台股28日開高走低，盤中翻黑，隨著雙11購物節逼近，激勵相關個股的表現；PChome 24h購物推出《1111省最大》，積極搶進購物節商機之外，網家更受到統一（1216）將入股的題材激勵，在統一23日宣布將參與私募案，認購逾6萬張普通股消息後，股價連續跳空漲停，已連續拉出3根漲停，28日衝達漲停42.15元，逾2.1萬張買單排隊等著買。

有著雙題材激勵的還有歐買尬（3687），上周與子公司綠界科技*宣布和知名遊戲代理商泰坦育樂簽訂戰略合作協議，將在歐買尬旗下的OMG遊戲派對平台推廣泰坦育樂代理之多款熱門遊戲；根據協議，歐買尬將獨家負責重點推廣泰坦育樂代理的當紅遊戲《黑神話：悟空》。

歐買尬表示將攜手綠界科技（6763）*達成泰坦育樂之獨家金流合作協議，綠界將提供全方位與客製化的金流來服務泰坦育樂；綠界科技*為台灣第三方支付的領先廠商，將為泰坦育樂的遊戲提供穩定、安全的金流處理系統，進一步加強其市場競爭優勢。

電商業者瘋搶年度最大購物檔期，momo購物推《雙11超狂購物節》，momo富邦媒總經理谷元宏表示，期待今年雙11銷售表現大成功，對本季業績有很高的期待。

歐買尬早盤以110元開高，盤中衝上漲停113.5元鎖死；另外，宅配通以41.2元開高走高，盤中也衝上漲停41.35元；富邦媒也是開高，以372.5元開出後一度拉升至383.5元，盤中漲幅逾2%。