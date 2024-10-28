網家迎來第三根漲停 富邦媒跟著漲

自統一23日宣布參與網路家庭（PChome）私募案，將認購網家（8044）逾6萬張普通股，網家已是第三天連續跳空漲停，28日漲停至42.15元，仍有逾兩萬張排隊買單等著買，也帶動富邦媒（8454）一同上漲，富邦媒今盤中止跌上漲逾2%。

統一（1216）23日公告董事會決議參與認購網家將發行的私募普通股61,694,120股（約61,694張），持股30%並取得兩席董事，有關細節待雙方董事會通過，完成訂價與認購。統一表示，看好未來電子商務發展態勢，將持續進行相關投資，本次認購PChome私募普通股即是如此考量。

中華信評指出，統一收購PChome 30%股權的計劃，應可在不大幅影響該公司借款槓桿的前提下，對其國內零售網路帶來正面的影響。

而對於台灣線上零售龍頭富邦媒而言，富邦媒總經理谷元宏表示，樂見統一這麼大的企業看好電商市場，與momo看法一致，且台灣電商滲透率僅13%，仍有相當大空間，市場還不擠，未來統一如何發展OMO（線上整合線下）值得關注。

觀察台灣電商市場，谷元宏分析，今年零售市場偏冷，電商成長相較過去幾年趨緩，主因為出國購物等消費排擠其他消費，隨著暑假及連假結束，momo密切觀察第4季消費爆發力，正面看待後續營運，日前推出的訂閱制也超過1萬名會員，mo店＋也推升整體銷售品項。

網家今三度跳空漲停至42.15元，股價重回今年2月的水準，成交量突破千張；富邦媒跌深反彈，一度上漲至383.5元，盤中漲幅逾2%，收復十日線。