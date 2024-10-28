台股翻黑 但分析師看好這幾類股「拉回就買」

美國總統大選倒數，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普的政策立場大不同，市場上也傳出川普當選機率逐漸升高的聲音，影響28日台股的表現，大盤指數開高走低，開盤不到1小時指數就翻黑，但有分析師認為，台股在美國大選前震盪難免，但「逢拉回就是買點」，看好台積電（2330）、鴻海（2317）、AI股的廣達（2382）、技嘉（2376）、金融股、車用相關等，都值得留意。

台股28日以23,455.69點開出，上漲107.24點，一度拉高至23,547.12點，上漲198.67點，之後則是出現三低盤的下跌走勢，開盤約40餘分，指數翻黑，低點一度下滑至23,199.33點，下跌149.12點，盤中高低點差距達347.79點，振幅1.48%。

台積電以1,075元開出，上漲10元，一度拉升至1,080元，上漲15元，但盤中翻黑，一度下滑至1,055元，下跌10元，台積電開高走低，拖累大盤指數也是翻黑下跌的表現。

鴻海以218.5元開出上漲2.5元，一度拉高至221.5元，但也曾翻黑至214.5元，盤中力守紅盤；聯發科（2454）表現相對強勢，盤中維持上漲表現；廣達也是開高後翻黑，其後股價拉升，企圖守住平盤。

傳產股中，玻陶股盤中漲幅逾4%漲幅居冠，塑膠股盤中漲幅逾1%，表現也相對抗跌，由台塑（1301）領軍，盤中漲幅逾2%，台化（1326）、南亞（1303）、台聚（1304）、華夏（1305）等盤中漲幅逾1%，恆大（1325）漲幅逾4%；另外，鋼鐵股也抗跌，中鋼（2002）領漲。

美國總統大選逼近，市場上各種預測也出爐，且近來川普當選機率較高的聲浪升高，從台股的盤面上來看，川普概念的塑膠、鋼鐵吸引資金進駐，成為盤中的亮點。

法人認為，美國總統選情將影響台股本周到選舉結果出爐前的表現，投資人觀望下，出現量縮，上攻動能不足，難以推大盤指數進一步上衝，另外，櫃買指數表現相對集中市場弱，可以看出中實戶也退場觀望。

證券分析師張陳浩則是認為，在美國總統大選的不確 因素消除後，台股選後將出現大漲的走勢，在選前倒數階段「跌就買」；布局的標可以留意台積電、AI伺服器相關的鴻海、 廣達、緯創（3231）、技嘉；具產壽險的金融股；車用相關包括特期拉概念股的華孚（6235）、同致（3552）、MCU的新唐（4919）、整流二極體的台半（5425）、強茂（2481）；ABF等。