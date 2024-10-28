光電周結束就出貨？矽光子族群跌勢重 聯亞盤中跌停

台股28日開高走低，雖然盤中跌幅縮小，但矽光子族群仍相對走勢疲弱， 聯亞（3081）盤中摜入跌停，光環（3234）、上詮（3363）重跌逾8%，創威（6530）跌逾7%、聯鈞（3450）下跌約5%，波若威（3163）、眾達-KY（4977）跌幅逾3%。

矽光子概念股先前在台北國際光電周10/23前強漲，開展當天聯鈞更一度創下252.5元歷史新高，但隔天即重挫近9%，至今28日盤中仍下跌超過5%，跌破月線。不僅聯鈞股價走勢如此，上詮也是類似走勢，上詮於10/1日發動攻勢後，10/11股價見到258元高點，24日跌破十日線正式轉弱，今盤中重跌超過8%，也跌破月線。

聯亞則自八月底一路飆漲，10/15創下398元波段新高，今盤中跌停至324元。

聯鈞9月營收表現亮眼，達7.98億元，月增21.2%，年增63.1%，單月每股純益0.53元，僅憑9月就賺贏今年第2季EPS 0.47元，帶動股價強勢上攻，不過和獲利相比，仍有本益比過高的風險。

聯鈞主要從事封裝測試代工生產及製程設計服務，具備雷射元件開發與矽光子技術。其中，矽光子產品估計今年下半年小量生產，並與主要客戶完成認證。

此外，聯鈞已陸續打入大型資料中心供應鏈，隨著客戶開始採用400G技術，市場預料光通訊業者將迎來一波升級商機，且不久後也將跨入800G。據悉，聯鈞上半年產能利用率已超過85%，估計下半年還有機會擴大。

上詮9月營收為1.22億元，月減3.4%，年增24.6%，第3季合併營收3.83億元，登上八季來高點，季增8.5%，年增16.8%；前三季合併營收10.04億元，年增7.44%。第二季EPS 0.26元，轉虧為盈。

上詮在矽光子領域主要著墨光纖與矽光子晶片連接的光連接器，扮演中間的光對位關鍵性角色。上詮正與台積電（2330）緊密合作，在CPO布局上跟隨台積電時程推進，因應台積電需求的新產品線，預計2025年完成驗證與產能建置、小量生產，並從2026年起放量。