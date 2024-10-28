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台積電回測平盤 台股盤中翻黑跌破23200點

中央社／ 台北28日電
台股今天開高走低。（聯合報系資料照）
台股今天開高走低。（聯合報系資料照）

美國總統大選逼近，市場觀望氣氛濃，台股今天開高走低，早盤漲近200點，但權值股台積電回測平盤無力上攻，人工智慧（AI）概念股回檔，鴻家軍走勢分歧，加權指數9時30分後翻黑，最低至23199.33點，下挫149點，暫失10日線。

10時48分左右，台股加權指數為23292.59點，下跌55.86點，跌幅0.23%，成交金額新台幣1907.43億元。電子類股指數下跌0.42%，金融類股跌0.11%，代表中小型股的櫃買指數下挫0.87%。

權值股開高走低，晶圓代工廠台積電早盤最高1080元、漲幅1.41%，隨調節賣壓浮現，拉回平盤1065元附近。鴻海早盤最高221.5元、漲幅超過2%，至10時後拉回平盤。

鴻海集團股訊芯-KY下跌超過3%，正達、建漢挫逾2%，台揚跌幅約1%，鴻準上漲約0.5%。

輝達（NVIDIA）將於11月20日公布財報，AI概念股進入整理，緯創、英業達、技嘉今天盤中跌逾2%，廣達跌幅約1%。

星宇航空25日興櫃轉上市，掛牌首日上演蜜月行情，卻遭外資減碼，今天星宇開平走低，盤中最低28.15元、重挫超過8%。華航盤中上漲超過1%，長榮航漲幅約0.6%。

台積電 晶圓代工廠

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