第一金投信：AI 資料中心用電狠 基建投資再升級

美國大選進入倒數計時，選情膠著令近期金融市場震盪再加大，基建公用事業防禦資產再突顯投資價值，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，下半年美國經濟溫和放緩，通膨降溫，利率政策轉向，都有利於公用事業股價表現、投資評價上調，此外，AI資料中心帶來強勁用電需求，不僅有利於電力相關基建投資前景，電力輸配送、購電價格四年內翻倍成長後市仍維持穩步上揚趨勢。

林志映強調，下半年美國經濟軟著陸，市場樂見經濟溫和成長趨勢，通膨可控、溫和成長的經濟狀態為典型金髮女孩經濟型態，美國啟動降息循環，今年還有兩次調整利率的機會，預期今年的降息幅度可達4至5碼，這都有助防禦類股評價上調，推升防禦類股有優於循環性類股的表現機會，歐洲、英國等地，也同步進入降息循環，各地防禦類股評價與獲利上揚，公用事業、必需消費類股的投資吸引力再升級。

林志映進一步表示，降息循環帶動基礎建設產業利息成本下降、獲利水準上揚，評價持續上修， AI資料中心的用電大需求，也為能源產業多角化發展，淨零碳排與轉型計畫等帶來新動能，傳統型態的電力供給，可能會有開發時間較長、成本較高的推動困難度，藉由各項轉型計畫的推動，像是太陽能、風力與天然氣的電力導入，不僅成本低、同時邁向併網階段速度快，還具備發電穩定等特性。

統計2021年至今，受惠AI資料中心用電需求大爆發下，包括太陽能、風電等清潔能源的需求不斷揚升，美國未來5年的電力需求預期最大上調幅度至每年6%，全球今、明年的電力需求年增率也提高至4%，林志映看好，清潔能源領域能夠滿足較立即性AI資料中心用電需求，高盛統計，美國清潔能源購價格年年上調，由2021年初的每兆瓦時31美元，今年中已來到每兆瓦時60美元。

下半以來公用事業股價展現強勁防禦力及補漲動能，10月、11月全球重要選舉登場，政治變數干擾金融市場表現，第一金投信強調，金融市場在選舉前後可能會有避險、防禦投資需求，投資資金版塊再現挪移，若面臨政治不確定性，成長資產股價波動加大，公用事業類股受惠需求穩健、變現力佳、股息收益相對穩健下，提供投資組合降低波動、防禦型投資保護力。