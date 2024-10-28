兆豐投信：AI 趨勢續曲 善用元宇宙科技續航力組建資產配置

美股將迎接超級財報周期，台廠AI供應鏈也將陸續公布第3季成績單，加上美國勞動市場維持穩健，美國經濟具有韌性，科技題材有望隨股市反彈而受惠，科技股題材仍是長線投資焦點。兆豐投信表示，市場邁入降息循環，加上中國市場多管齊下推出強力刺激經濟政策，帶動全球風險性資產續揚，有助於AI科技及其相關元宇宙產業鏈的續航力，現階段善用定期定額的理財機制組建資產配置，有助資產的長線成長動能。

兆豐全球元宇宙科技基金研究團隊指出，該基金採取元宇宙應用軟硬體為主流，持續加碼基本面佳且長期成長性的科技股擇優買進，如資訊科技、電腦週邊設計業及工業等題材，爭取整體投資組合的潛力成長空間。

若以費半指數與半導體產業過去十年關聯性觀察，科技股的股價高點通常落後產業循環高點一個季度，目前市場預估，本波AI產業營收年增率高峰可能在2025上半年，過往半導體向上循環可望持續2~3年，但短期考量美國大選等不確定因素，投資人逐步透過單筆分批加碼或定期定額的投資方式納入投資組合中。

另外，受惠市場積極投資推升雲端AI晶片需求，加上AI技術慢慢擴展到次產業的邊緣運算（Edge Computing）端，預估全球晶片產業將繼續成長至2026年，像是兆豐全球元宇宙科技基金就是相對適合長線布局的投資題材，近期可以趁相關科技指數整理過程中，尋找中長線進場布局的時點。

展望後市，明年全球景氣應該正面看待，目前年底前股市較大變數在美國總統大選，依據過去經驗，歷代美國總統大選前的 2~3 個月股市較易偏向震盪，大選後則容易反彈，且有助股市回歸基本面，現階段正是布局時點。