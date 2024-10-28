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蜜月行情後繼無力 星宇航空盤中下挫逾3%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
星宇航空示意圖。本報資料照
星宇航空示意圖。本報資料照

星宇航空（2646）25日以每股20元掛牌上市，大展蜜月行情，收30.75元，漲幅達53.75%。但28日卻開高走低，一度下跌至28.15元，盤中跌幅近5%，不過隨後買單進場拉抬，一度回升至30元。

星宇航空上週五風光掛牌上市，股價一度衝達32元，終場收30.75元，漲幅逾5成，不過外資卻反手賣超，一共賣超9,581張，居外資賣超個股第二名。

星宇航空2024年上半年營收為163.33億，年增65%，稅後淨利9億，年增172%，每股盈餘0.39元，較去年同期增加0.21元。累計前九月營收為259.27億元，較去年同期成長63%。

星宇航空董事長張國煒表示，星宇航空接下來要積極強化航線布局，除了推動加入國際航空聯盟外，明年至少再增開三個新航點，朝著精品航空目標挺進。

張國煒指出，今年9月開始，除了原有的航點增班，亞洲航點的班次與基礎建設會持續優化，因中轉市場商機看好，尤其是現在供應鏈南移，東南亞對美國轉機需求會更大，不管在貨運或客運的部分需求都是有增無減。另外，未來也會努力爭取歐洲新航線。

加入國際航空聯盟部分，星宇航空爭取加入「寰宇一家」航空聯盟，張國煒認為，航空聯盟當然可替星宇增加很多潛在機會，是擴大航網最快速方式。然而，這只是策略之一，並不是唯一策略。

另擴充機隊方面，星宇航空執行長翟健華表示，明年會交付七架廣體機，包括A330、350，後年是14架，明年也將新增三個新航點，有短程也有長程，將布局歐洲市場。而至2026年，張國煒分析，機隊將達50多架。

星宇航空今以30.75元開出，但卻一度重挫逾5%，盤中跌幅縮小，下跌約3%，成交量位居第一名。

張國煒 星宇航空

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