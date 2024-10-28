AI發展帶動 台股年底到明年初有望迎接旺季、作帳及作夢三大行情

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，有賴美台重要法說與財報展望等消息激勵下，台股表現正向，即便面臨大漲後的短線獲利回吐壓力、美國大選選情的干擾，但在基本面與部分利多消息支撐下，仍能維持大箱型整理，25日在科技股穩定軍心帶領下，終結連三黑的走勢，大盤也重返10日線。

就總體經濟部分，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會9月除確定啟動降息外，也提出最新經濟預測，將2024年美國經濟成長率由先前預估2.1%下調至2.0%，同時下修2024年核心通膨預估到2.6%，但上調失業率，預估2024年失業率為4.4%，顯示聯準會評估通膨控制已獲具體成效。

安聯投信台股團隊表示，預期聯準會最新政策動向將轉為預防失業率持續走高，因此未來降息幅度及速度將取決於就業數據，不過通膨、景氣衰退及降息等變數彼此具連動性，在中期趨勢仍有待觀察下，推估市場未來幾個月將反覆震盪調整。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，時序上，隨著美國大選揭曉時間逼近，以及步入科技股的超級財報周，市場高度關注美股重量級科技股財報表現。另方面，台股多家重量級企業的營運展望偏向樂觀，基本面穩健，短線拉回無礙中長線多頭漲勢，逢回是買點。

安聯投信台股團隊表示，待11月初美國大選不確定性因素消除後，市場有望回歸基本面。台股在AI發展帶動下，迎接年底到明年初的旺季、作帳及作夢三大行情。總體經濟有利於資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。