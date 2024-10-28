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「雙十一」概念股將輪流發動！ 專家：綠界科技*（6763）、網家（8044）、富邦媒（8454）

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意。圖／聯合報系資料照片
台股示意。圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為10月21日

隨著雙十一購物節即將來臨，市場資金開始關注電子商務、電子支付、物流及包裝產業等相關概念股的表現。而近期電子支付族群的綠界科技*（6763）、歐買尬（3687）表現相當情盡，過去的經驗顯示，雙十一期間消費熱潮能帶動許多行業的短期出現上漲走勢，市場資金常常在雙十一前一個月進場卡位，而電商的網家（8044）、富邦媒（8454）也是投資人近期可留意的標的。

網家（8044）在10/17長紅K出現資金進場，而富邦媒（8454）為電子商務的龍頭之一，雖今年獲裡表現恐較去年衰退，但全年仍會超過一個股本以上，近期股價已逼近前低附近，並震盪整理兩個月，受惠雙十一行情，可望打出W大底，預期股價將受到買盤進場佈局，迎來一波壓寶行情。

此外物流業與包裝業的宅配通（2642）及榮成（1909）近期股價也在相對低檔，在雙十一期間，龐大的物流需求無疑會推動相關物流股價的上升，宅配通（2642）為物流服務商，將直接受惠於包裹量的激增，預期其營收觸底回升，隨著雙十一出現單月跳增。

同時紙箱包裝的需求也會同步提升，且Q4旺季紙漿報價也可望逐漸上揚，目前榮成（1909）的股價仍在相對低點，隨著市場對包裝需求的上升，近期股價突破季線後回測後，可望再向上走高。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：雙十一將至綠界科技*、歐買尬大漲噴出，概念股將輪流發動！富邦媒8454迎行情！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台灣宅配通 富邦媒 概念股 榮成 網家 雙11

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