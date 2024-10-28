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台股雙利多月線拚收紅 美大選逼近部分資金退場觀望

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股本月來已漲逾1,100點，漲幅超過5%，法人表示，台股在台美法說財報利多助攻下，10月月線有望終止連三黑，挑戰收紅；惟離美國總統大選愈來愈近，部分資金退場觀望，恐影響量能。

台股連兩周都大漲逾2.5%後，上周價量俱跌，下跌0.5%。美股上周五（25日）漲跌互見，但費半指數漲1%，那斯達克漲0.5%，輝達漲0.8%，台積電ADR更大漲2.7%，有望激勵台股今天早盤表現。

美股財報及台股法說會是本周觀察重心，本周共有172家S&P 500企業公布財報，重量級科技股將是焦點所在，攸關台股科技股後市。美股科技七巨頭中，有五家都將在本周發布財報，綜合來看，將牽動台股表現的有29日字母及超微，再來是30日的Meta及微軟、31日的蘋果、亞馬遜及英特爾。台股方面，則有聯發科（2454）、聯電（2303）、台達電（2308）等指標企業將辦法說會。

法人指出，科技股仍是美股獲利成長動能最強類股，科技七雄獲利也仍然出色，後市可觀察對台股影響，尤其是對台積電（2330）股價的影響。目前已知的是外資對台積電已轉為買超，且台積電高層在運動會也釋出正向訊息，對台積電、大盤都是利多。

不過，美國總統大選將至，Real Clear Politics在25日數據顯示，賀錦麗當選機率繼續下滑至39%，川普則持續上揚至59.5%，兩人民調差距拉大。隨川普當選機率提高，市場瀰漫不確定因素，將使台股量能短期難以放大。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生看法，美股主要指數改寫或接近歷史新高，激勵台股反彈。除本周將公布財報的美國超大型科技公司，更要注意11月21日公布財報的AI指標股輝達。另外，11月初在美總統大選後，緊接著Fed利率政策會議，都將影響本周投資氣氛。

就技術面來看，凱基投顧分析，台股在18日高點爆出逾5,000億元大量，顯示資金逢高調節出貨，到25日雖站回10日均線，但成交量萎縮至3,073億元。後續若無法收復5日均線並突破24日黑K高點23,446點，則下檔恐將回測23,000點甚至月線支撐。

台積電 台股 財報

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