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科技指標股 法人唱多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美股七雄有五雄將在本周公布財報，台股法說高峰周也同時登場。以市值來說，在市值前八大的電子股中，有四家都將在本周舉行法說，即聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、聯電（2303）。另外，次產業指標如國巨（2327）、瑞昱（2379）、穩懋（3105）、智原（3035）、友達（2409）、譜瑞-KY（4966）等，也都密集在本周舉行法說。

聯發科在台股市值排第三，法說會釋出的訊息備受內外資法人關注。綜合法人最近釋出的報告，聯發科第3季獲利及第4季展望可能不會帶來驚喜，主要是因為非蘋人工智慧（AI）智慧機換機潮恐延後，但長線仍將受惠於AI動能強勁，法人評估的目標價介於1,150元至1,588元之間。

台達電為電子股市值第五大，法人預期將受惠於AI成長趨勢，有利毛利率上揚，但電動車業務成長不如預期且研發費用上揚。內外資法人給予「買進」或「優於大盤」的評等，目標價介於433元至510元。

接下來是科技股市值第七大的日月光投控，可望受惠於台積電釋出的委外封測訂單，但仍受制於消費電子仍疲弱，內外資法人最近給出的目標價介於172元至200元。至於科技股市值第八大的聯電，主要優勢在於基本面已觸底，且股價仍然合理，內外資法人給出的目標價介於60元至70元。

另外，國巨被動元件產品齊全，在雲端及邊緣AI都有良好布局，將受惠於AI應用的占比提升，本季以來外資證券的目標價已喊價到785元。穩懋是蘋概股，瑞昱是Meta概念股，本周的法說會同樣受到關注。

台新投顧副總經理黃文清認為，台美財報法說高峰來臨，將使台股中的個股波動加劇，不過，從台美AI供應鏈第3季與第4季營收穩定成長，加上台積電法說會已率先報喜、輝達（NVIDIA）GB200伺服器第4季將陸續出貨等條件來看，近期相關台廠供應鏈法說會應該值得期待。

AI 外資 法說會

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