台股站回十日線…但周線翻黑 櫃買須留意熱門股是否有撐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股。圖／本報系資料照片
台股。圖／本報系資料照片

加權指數上周五上漲155點，收在23,348點，漲幅0.6%，成交量3,073億元，成功站回十日線之上。籌碼面部分，三大法人買超172.2億元，其中外資現貨買超179.1億元，期貨淨空單增加1,981口至37,492口，期現貨不同步，投信賣超12.6億元，自營商買超5.8億元。不過上周下跌138點，跌幅0.5%，周線翻黑。

永豐期貨指出，初請失業救濟金人數意外減少1.4萬人至22.7萬人，颶風及裁員影響消退，S&P製造業和服務業PMI雙雙上升，加上債券拋售停滯，10年期美債殖利率回落至4.20%，提振美股走勢。個股方面，上周三盤後特斯拉公布財報優於預期，特斯拉狂噴約22%，創2013年以來最佳單日表現。台股資金持續回流權值股，成交值排行除了台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）外，緯創（3231）也爆出8萬張大量進入成值排行的前五。

永豐期貨分析，上周五加權指數早盤維持震盪，尾盤則是在鴻海與聯發科的拉抬下站上23,300點關卡。櫃買指數部分則由於短線過熱的中小型類股拉回整理，全日維持弱勢震盪。櫃買指數目前技術面格局須留意熱門股是否有撐，若資金持續回流權值股，導致櫃買指數出現帶量長黑，下方震盪區間可能失守。

台股 期貨 櫃買指數

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