台股站回十日線…但周線翻黑 櫃買須留意熱門股是否有撐

台股上周連續3天跌破5日線，台積電法說亮麗業績帶來的刺激效果已告用罄？目前正值美股超級財報周，加上美國總統大選投票在即，川普聲勢強過賀錦麗，考慮川普若勝選對國際貿易的打擊，市場風險加大，美股高檔拉回，台股也漲不動回檔。美國大選不確定因素消除後，台股今年底前挑戰7月歷史高點紀錄的關鍵，也將揭曉。

2024-10-27 10:00