陳奕光專欄／AI、蘋果鏈、中概 擁題材

美國9月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，高於市場預期的2.3%，但低於前值的2.5%；9月核心CPI年增3.3%，高於市場預期的3.2%，也高於前值的3.2%；若以月增率來觀察，9月CPI持平於前值的0.2%，高於市場預期的0.1%，核心CPI由前值的0.2%上升至0.3%，高於市場預期的0.2％，持平於前值。

此外，Supercore CPI年增4.297%，月增0.4%，為今年4月以來最高值。9月核心CPI年增幅度小幅上升，月增幅度則持平於前值，顯示近期緩解通膨動能停頓。整體來看，雖然通膨高於預期，但與預期差距不大，通膨反轉的可能性較低。

消費方面，美國9月零售銷售月增0.4%，高於市場預期的0.3%，也高於前值的0.1%；核心零售銷售月增0.5%，高市場預期的0.1%，也高於前值的0.2%。

觀察細項，一般百貨銷售及服飾店銷售呈現穩定成長，表明消費者需求受強勁的就業市場所推動；根據聯準會亞特蘭大分行GDPNow模型預估顯示，美國第3季實質GDP成長率3.4%，高於美國第2季實質GDP成長率3%，顯示消費支出的增長證明經濟並未疲弱，持續提供美國經濟軟著陸的動力。

就業市場方面，美國9月非農就業25.4萬人，高於市場預期的15萬人，7月由8.9萬人上修至14.4萬人，8月由14.2萬人上修至15.9萬人；平均時薪年增4%，高於市場預期和前值的3.8%，平均時薪月增0.4%，高於市場預期0.3%，但持平於前值；9月失業率4.1%，低於市場預期與前值的4.2%，失業人口為634.7萬人，與8月相比減少81.6萬人。

9月非農就業人數較8月大幅增加，為今年3月以來最高值，此外7、8月就業人數大幅上修，合計較修正前增加7.2萬人；失業率也從前月4.2%下降至4.1%。

先前美國勞工統計局公布2023年4月至2024年3月非農就業初步統計須下修81.8萬人，平均每月須下修6.8萬人，實際結果將在明年年初公布。

此外，美國最新職位空缺數804.0萬人，每一位失業人口對應1.13個職缺，大幅低於2022年3月歷史高點2.03，而企業招聘率也降3.3%，為2013年以來（排除新冠疫情期間）低點。

整體來看，美國9月非農就業超預期，但數據修正幅度仍大，目前就業雖有放緩但仍穩健，略鬆動跡象，給予聯準會在後續利率會議降息的空間。

隨11月5日的美國總統大選日期愈來愈近，加上指數波段漲幅已高，市場轉趨觀望，美股、台股短線都出現回檔。不過，隨美國大選後不確定因素消失，第3季財報也都公布，11至12月將正式進入年底行情，近期若修正，可以伺機布局績優股，且以近十年台股表現來看，11月、12月上漲機率高達八成。

台積電財報亮眼，第3季單季每股獲利創下歷史新高，繳出12.5元好成績，接下來包括Google、Meta、微軟、蘋果、亞馬遜、NVIDIA等美國重量級科技股將陸續公布財報，市場普遍正向看待。

GB200 11月開始生產、12月出貨，AI相關供應鏈持續看好；蘋果傳銷售不佳砍單，造成蘋概股回檔，不過，Apple Intelligence將在10月28日上線，整合進入AI功能將引起市場話題性，而且目前基期低就是最大的利多，相關供應鏈回檔仍可留意。

傳產看好金融、重電、綠能，而中國大陸十一長假後，雖發改委、財政部等部會接連召開的記者會不如市場期待，不過政策要見效，本就需要時間去傳達至實體經濟，更何況是中國大陸如此大的經濟體。

中國大陸既已大動作擺出救經濟的起手式，欲改善長期低迷的經濟及疲弱的不動產市場，未來仍可能再出台更多刺激措施，中概股可持續留意。（作者是第一金投顧董事長）