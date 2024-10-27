雙C族群 躍盤面焦點

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美股超級財報季，輝達（NVIDIA）將在11月20日壓軸公布財報。輝達執行長黃仁勳所帶動的AI熱潮，除晶圓代工、AI伺服器，近來最受矚目的莫過於雙「C」（CoWoS、CPO）股。隨高效運算持續演進，CoWoS先進封裝與共同光學封裝（CPO）成為新的焦點，推升相關概念股走揚。

CoWoS技術是讓客戶能夠在單一中介層上併排放置更多的處理器核心及高頻寬記憶體，台積電在法說會已透露，CoWoS需求幾乎是雙倍成長，正積極擴充產能，相關台系設備廠如弘塑、萬潤、辛耘、均豪、志聖、均華和鈦昇等都受到關注。

另外，因應AI、資料中心的發展，需要更快的傳輸速度，傳統插拔式光收發模組逐漸不敷使用，帶動CPO技術興起。

法人表示，除晶圓代工外，包括封測、測試介面及光通訊等相關領域商機也備受矚目，CPO概念股包括日月光、台星科、矽格、訊芯-KY、旺矽、穎崴等。

AI CoWoS 晶圓代工

延伸閱讀

美大選在即 法人：台股高檔震盪、關注輝達財報

AI晶片需求旺盛帶動股價漲勢 輝達市值一度超車蘋果

輝達股價飆高 與蘋果搶爭全球最有價值企業

川普聲勢看漲帶輝達飛？網讚：若當選是絕對利多

相關新聞

台股雙利多月線拚收紅 美大選逼近部分資金退場觀望

台股本月來已漲逾1,100點，漲幅超過5%，法人表示，台股在台美法說財報利多助攻下，10月月線有望終止連三黑，挑戰收紅；...

科技指標股 法人唱多

美股七雄有五雄將在本周公布財報，台股法說高峰周也同時登場。以市值來說，在市值前八大的電子股中，有四家都將在本周舉行法說，...

陳奕光專欄／AI、蘋果鏈、中概 擁題材

美國9月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，高於市場預期的2.3%，但低於前值的2.5%；9月核心CPI年增3.3%，...

就市論勢／半導體設備概念 聚光

儘管上半年面臨高利率挑戰，美國經濟依然展現強大韌性，表現屢屢超出市場預期，美國以外的多數國家經濟下行風險也不大。從衡量未來經濟前景的OECD領先指標來看，9月OECD G20領先指標從100.20上升至100.25，連續第23個月上升。

中小強勢績優股 吸睛

台股近來高檔震盪，市場買盤「棄大從小」跡象明顯，帶動上周櫃買指數表現強於集中市場，不少績優中小型股獲買盤簇擁，股價表現強...

雙C族群 躍盤面焦點

美股超級財報季，輝達（NVIDIA）將在11月20日壓軸公布財報。輝達執行長黃仁勳所帶動的AI熱潮，除晶圓代工、AI伺服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。