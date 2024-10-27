雙C族群 躍盤面焦點

美股超級財報季，輝達（NVIDIA）將在11月20日壓軸公布財報。輝達執行長黃仁勳所帶動的AI熱潮，除晶圓代工、AI伺服器，近來最受矚目的莫過於雙「C」（CoWoS、CPO）股。隨高效運算持續演進，CoWoS先進封裝與共同光學封裝（CPO）成為新的焦點，推升相關概念股走揚。

CoWoS技術是讓客戶能夠在單一中介層上併排放置更多的處理器核心及高頻寬記憶體，台積電在法說會已透露，CoWoS需求幾乎是雙倍成長，正積極擴充產能，相關台系設備廠如弘塑、萬潤、辛耘、均豪、志聖、均華和鈦昇等都受到關注。

另外，因應AI、資料中心的發展，需要更快的傳輸速度，傳統插拔式光收發模組逐漸不敷使用，帶動CPO技術興起。

法人表示，除晶圓代工外，包括封測、測試介面及光通訊等相關領域商機也備受矚目，CPO概念股包括日月光、台星科、矽格、訊芯-KY、旺矽、穎崴等。