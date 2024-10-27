一周盤前股市解析／板卡、車用、壽險 可留意
台股上周五（25日）上漲155點、收在23,348點，中止日K線連二黑，並成功收復10日均線，成交量能則降至3,000億元水準。法人建議，建議人逢低採取分批進場方式，並汰弱留強，選股方向留意台積電、AI相關族群。
台新投顧協理范婉瑜表示，近期市場觀望美國科技股財報與美國總統大選，美股處於高檔震盪，台股也連帶漲跌不一，強勢族群處於輪動型態，預期後市緩步走堅，強勢股可逢回檔留意，如台積電設備與特化供應鏈、製鞋廠、AI伺服器供應鏈、PCB股。另外，本周有多家美國科技股將公布財報，包括谷歌、微軟、AMD、英特爾、蘋果，相關供應鏈個別表現。
統一投顧協理陳晏平認為，台積電法說會釋出AI需求強勁，加上第4季輝達GB200將開始陸續出貨，AI供應鏈吸睛，然美國大選不確定性，加上美債殖利率攀升，壓抑市場資金及風險偏好，台股盤面類股輪動快速，增加操作難度，建議人逢低採取分批進場的方式，並汰弱留強，選股方向留意台積電相關、AI概念股、板卡、車用、壽險、中概收成股、散裝、航空等族群。
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