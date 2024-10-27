一周盤前股市解析／板卡、車用、壽險 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（25日）上漲155點、收在23,348點，中止日K線連二黑，並成功收復10日均線，成交量能則降至3,000億元水準。法人建議，建議人逢低採取分批進場方式，並汰弱留強，選股方向留意台積電AI相關族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，近期市場觀望美國科技股財報與美國總統大選，美股處於高檔震盪，台股也連帶漲跌不一，強勢族群處於輪動型態，預期後市緩步走堅，強勢股可逢回檔留意，如台積電設備與特化供應鏈、製鞋廠、AI伺服器供應鏈、PCB股。另外，本周有多家美國科技股將公布財報，包括谷歌、微軟、AMD、英特爾、蘋果，相關供應鏈個別表現。

統一投顧協理陳晏平認為，台積電法說會釋出AI需求強勁，加上第4季輝達GB200將開始陸續出貨，AI供應鏈吸睛，然美國大選不確定性，加上美債殖利率攀升，壓抑市場資金及風險偏好，台股盤面類股輪動快速，增加操作難度，建議人逢低採取分批進場的方式，並汰弱留強，選股方向留意台積電相關、AI概念股、板卡、車用、壽險、中概收成股、散裝、航空等族群。

AI 台積電 美國大選

延伸閱讀

美大選在即 法人：台股高檔震盪、關注輝達財報

劉佩真：台積電海內外積極設廠 進入「埃米世代」 立足台灣 新竹與高雄成為2奈米生產基地

華為繞道買台積晶片「白手套」抓到了？ 廈門科企不回應

疑是華為白手套 路透：台積電停止供貨中國算能科技

相關新聞

台股雙利多月線拚收紅 美大選逼近部分資金退場觀望

台股本月來已漲逾1,100點，漲幅超過5%，法人表示，台股在台美法說財報利多助攻下，10月月線有望終止連三黑，挑戰收紅；...

科技指標股 法人唱多

美股七雄有五雄將在本周公布財報，台股法說高峰周也同時登場。以市值來說，在市值前八大的電子股中，有四家都將在本周舉行法說，...

陳奕光專欄／AI、蘋果鏈、中概 擁題材

美國9月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，高於市場預期的2.3%，但低於前值的2.5%；9月核心CPI年增3.3%，...

就市論勢／半導體設備概念 聚光

儘管上半年面臨高利率挑戰，美國經濟依然展現強大韌性，表現屢屢超出市場預期，美國以外的多數國家經濟下行風險也不大。從衡量未來經濟前景的OECD領先指標來看，9月OECD G20領先指標從100.20上升至100.25，連續第23個月上升。

中小強勢績優股 吸睛

台股近來高檔震盪，市場買盤「棄大從小」跡象明顯，帶動上周櫃買指數表現強於集中市場，不少績優中小型股獲買盤簇擁，股價表現強...

雙C族群 躍盤面焦點

美股超級財報季，輝達（NVIDIA）將在11月20日壓軸公布財報。輝達執行長黃仁勳所帶動的AI熱潮，除晶圓代工、AI伺服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。