中小強勢績優股 吸睛

台股近來高檔震盪，市場買盤「棄大從小」跡象明顯，帶動上周櫃買指數表現強於集中市場，不少績優中小型股獲買盤簇擁，股價表現強勢，躍居市場交投亮點。法人建議，投資人可布局包括美隆電（2477）、佳必琪、景碩等15檔「中小強勢績優股」，攻守兼備。

上周大盤漲勢暫歇，未能進一步上攻，加權指數周線收黑，跌幅0.5%，不過櫃買指數則逆勢收漲0.5%，顯見市場買盤紛紛轉進中小型績優股族群，帶動櫃買指數相對強勢。

篩選股本100億元以下、近一周獲三大法人買超逾千張、前九月營收逾一成、近一周表現強於大盤的個股，共有美隆電、佳必琪、景碩、尖點、瑞儀、晶技、居易、瑞昱、金像電、德律、技嘉、亞翔、晟銘電、矽格、宏致等15檔個股。其中美隆電25日亮燈漲停，收在38.15元，周漲幅達35.2%，表現最為強勢。

觀察這15檔個股，可以看出此波AI浪潮，從首波的晶圓代工、AI伺服器，其效應已逐步外溢到其他設備、零組件個股，包括無塵室設備、連接器、連接線、機殼、鍍膜鑽針、製程檢測等業者，吸引投資人一一檢視其AI相關業務占比，紛紛進場淘金。

連接線廠佳必琪因AI應用占比提高，第2季毛利率拉高到35.4%，獲利創下新高，加上打進輝達GB200供應鏈，上周股價漲幅15.9%；連接器業者宏致也因聚焦雲端伺服器應用，在高速連接器量產挹注，第3季營收創下九季新高，上周獲三大法人買超4,896張。

機殼廠晟銘電因年底將出貨GB200機櫃，後續營運可期，上周股價一度上漲至169元的歷史新天價；鑽針廠尖點的鍍膜鑽針，可應用於AI伺服器的高縱橫比鑽針，達成精準的孔位精度，吸引三大法人上周買超4,015張，股價周漲幅9.5%。IC載板廠景碩ABF新廠量產，主要即供應AI產品所需，吸引法人布局，股價周漲幅一成。

凱基投顧指出，上周五台股盤面結構欠缺主軸，電子權值稍有表現，AI伺服器族群維持強勢，將是盤勢擺脫盤局的關鍵。

綜合永豐投顧總經理李學詩、投信台股研究團隊看法，GB200將於第4季下半季開始出貨，整體供應鏈業績將於明年上半年爆發，從晶圓代工、晶片銷售、機櫃零組件、ODM等都將雨露均霑，中長期仍以AI趨勢為主要領漲族群。