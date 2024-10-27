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就市論勢／半導體設備概念 聚光

經濟日報／ 鄭羽庭（凱基精五門基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

儘管上半年面臨高利率挑戰，美國經濟依然展現強大韌性，表現屢屢超出市場預期，美國以外的多數國家經濟下行風險也不大。從衡量未來經濟前景的OECD領先指標來看，9月OECD G20領先指標從100.20上升至100.25，連續第23個月上升。

支撐當前全球經濟具有韌性的兩個理由，除了OECD領先指標上升速度加快，月增率從0.034%加速至0.04%；另一個則是OECD 的18個成員國中，除中國大陸、南韓和墨西哥較前月下滑， 其他83%的成員國正處於經濟擴張。

因此，除非出現地緣政治風險等黑天鵝，未來半年內全球經濟下行風險可能性不大。

儘管市場對台積電（2330）法說會前的第3季財報預期已不低，該公司再次釋出超乎市場預期的財報和展望，將是支撐大盤維持高檔的助力。

投資建議

電子業景氣持續成長，AI需求和先進製程訂單依然強勁。建議持續關注受惠先進製程量產與先進封裝擴產類股，包含耗材與測試族群、無塵室工程類股和研磨加工設備類股；並審慎觀察成熟製程相關類股，包含驅動晶片類股和光學感測晶片類股等。

晶片 美國經濟 財報

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