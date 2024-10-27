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未來一周美股三大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是經濟數據，未來一周將公布美國第3季國內生產毛額（GDP）成長率初值、10月ISM製造業指數、非農就業報告、核心個人消費支出（PCE）等。

第二是企業財報。未來一周將有多家重量級科技股公布財報，包括微軟、蘋果、亞馬遜、字母、Meta、超微、英特爾、芯源系統、美超微、Visa、萬事達卡、Uber、開拓重工、福特汽車、麥當勞、星巴克、雅詩蘭黛、艾克森美孚、雪弗龍、Booking、Airbnb、安進、Biogen、禮來、輝瑞、默克、艾柏維、必治妥施貴寶等172家企業。

第三，距離美國總統大選僅剩不到兩周。Real Clear Politics的10月25日數據顯示，賀錦麗當選機率繼續下滑至39%，川普則持續上揚至59.5%，兩人民調差距拉大。

彭博資訊統計，到24日為止，已有35.8%的S&P 500企業公布財報，49.7%營收優於預期，平均成長3.6%；76.5%企業獲利優於預期，平均成長3.5%，整體表現仍屬穩健。

Factset統計，到18日為止，市場預期第3季S&P 500企業獲利將成長3.4%，其中，科技、通訊服務等成長股成長性最強，分別成長15.6%、10.6%。

多家科技巨頭將公布財報，富蘭克林投顧表示，市場仍普遍認為人工智慧（AI）巨浪才剛開始，長線題材明確，科技股同時也是2024年與2025年企業獲利成長最快的類股之一，都可望實現近20%的成長力道，具基本面加持，適合長期布局投資。

科技股 財報

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