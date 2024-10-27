台灣航空四雄上市到齊 2025年客貨運展望樂觀

台灣「航空四雄」即將全數晉升為上市股，各方面競爭態勢升溫，由於疫後客運需求快速成長，機票價格居高不下，加上AI、電商激勵貨運幾乎無淡季，今年航空業營運有望續創佳績；業者也看好明年客運需求持續、貨運展望樂觀。

航空股近期在資本市場創造不少聲量，繼星宇航空10月25日掛牌上市，台灣虎航也將在年底前改列上市股，對航空類股也掀起比價效應。

自10月中旬起，華航股價漲幅近8%，長榮航股價漲幅也近5%，而目前穩居航空股王的台灣虎航近10個交易日，股價漲幅逾10%，重登60元關卡。

從法人進出情況觀察，累計近10個交易日，外資積極買超航空雙雄合計逾21萬張，分別買超長榮航與華航各10.5萬張，位居外資買超榜第3、4名。

值得注意的是，星宇航空25日自興櫃轉上市，掛牌首日股價大漲53.75%，收盤衝上30.75元，不過卻遭外資大幅調節，賣超逾9500張，居賣超榜第2名；外資當天則分別買超長榮航2萬張及華航逾1.8萬張。

展望後續，長榮航總經理孫嘉明表示，第4季客運需求持續，且第4季本來就是傳統航空貨運的旺季，「今年從第2季開始，貨運幾乎就沒有淡過」，9架的貨機都充分使用，搭配所有客機腹艙，可逐步提高貨運收入，貨運價格將繼續往上漲。

展望明年，孫嘉明強調，客運的需求仍存在，看好海外旅遊熱潮持續，對貨運明年的期待也相當樂觀。

華航表示，今年第4季客運訂位需求逐步湧現，目前以歐洲及東北亞的日本、韓國等訂位最踴躍，預估應該跟去年差不多，熱度將持續升高。

貨運方面，華航認為會比去年更好，看好隨著第4季傳統貨運旺季到來，年底購物季帶動跨境電商量增，與個人電子用品新品發表後換機潮等需求增加下，相關包艙、包機及長期需求湧現，華航將充分利用客貨機運能，積極爭取高價貨源，在旺季期間持續擴大營收與獲利。

虎航第3季營收創歷史單季新高，展望第4季，虎航認為，隨著日韓賞楓季、耶誕節到來，第4季旅遊熱度不減，台灣虎航航點也持續增加，從售票及旅遊業者成團情況，第4季可望出現淡季不淡的現象。

星宇航空開航時就遇上疫情，去年損益兩平、獲利新台幣1.5億元，董事長張國煒認為，「數字不大，但很厲害」，預料「今年會好很多，呈倍數在成長」。執行長翟健華表示，客貨運將旺到2025年，客運量能估成長1成、票價會趨緩，但仍高於2019年水準，「日本線還是最賺錢的區塊」；貨運受惠台灣IT產業和高價伺服器帶動，疫後需求很強，看好到2025年上半年需求都很旺。

張國煒強調，對星宇而言，5年之內成長幅度都會蠻高，預估「後年營運大爆發」；業界認為，星宇航空營運基期低，業績將有高成長表現，但機隊快速擴充，飛機等各項設備初期成本還在攤提階段，恐對獲利產生影響，各界也持續觀察其營運表現。