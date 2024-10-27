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美股超級財報周 牽動台股
特斯拉上周公布財報激勵股價大漲，本周美股更迎來超級財報周，MAMAA（Meta、Alphabet、微軟、亞馬遜、蘋果）五大科技巨頭將接棒公布財報，相關概念股包括台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎等，將牽動台股走勢。
據統計，截至二十四日已有百分之三十五點八S&P五百企業公布財報，百分之七十六點五企業獲利優於預期，平均成長百分之三點五三，整體表現穩健。
本周將有一七二家S&P五百企業公布財報，包括二十九日有Alphabet、三十日有Meta、微軟、三十一日有亞馬遜、蘋果公布財報。
由於這五大科技廠與台廠關係緊密，從晶圓代工、關鍵零組件到組裝終端裝置、代理銷售等都有一長串供應鏈，其財報能否優於市場預期，也將影響供應鏈的股價表現。
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