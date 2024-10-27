Fed 降息、AI 熱潮效應 券商複委託交易量攀峰

美聯準會（Fed）9月降息，以及AI熱潮帶動美股不斷創高，激勵券商複委託今年前三季交易量再創新高，達到近5.7兆元，年增78%；其中債券交易與美股投資前三季更大增85%上下，且都超越去年一整年交易量。券商預期，今年全年複委託交易將超越6兆、甚至上看7兆元新天量。

複委託交易種類不少，包括美、日、歐、英、陸港股市，以及債券與結構型商品等。

2023年券商複委託交易量4.48兆元，年成長21.4%，超越2021年的4.31兆元紀錄，寫歷史新高。今年來AI題材帶動台、美股市頻創新高，加上美Fed 9月降息2碼，不論美股或直接投資美債，交易量都大幅成長。

統計今年前三季整體複委託交易量達5.69兆元，年增78%，其中美股複委託交易量前三季就高達2.27兆元，年增84%，相當於整體複委託總量的近四成，債券自去年即開始的降息預期卡位熱一路延燒到今年，前三季交易量達8,848億元，比去年同期成長85%。

券商預期，第4季有美國大選及年底Fed繼續降息等議題，預期市場仍趨動盪，複委託交易量全年衝破6兆元指日可待，甚至有機會挑戰7兆元。

券商指出，美國經濟軟著陸信心增強，AI需求狂熱使美股續創新高，台灣投資人積極複委託錢進美股，激出整體複委託前三季超越去年全年、大增近八成的量能，預期大選帶動川普交易等各類投資布局，都將使複委託美股持續增溫。

另外，Fed降息預期，直接牽動複委託海外債券交易熱度，不論高資產大戶或小資族，都積極卡位債券，使得複委託債券交易量相當熱絡。



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