美超級財報週、總統大選影響 法人：台股觀望味更濃
台股本週下跌138.82點，跌幅0.59%，收在23348.45點。目前正值美股超級財報週以及台股法說會旺季，包括Google、微軟（Microsoft）、聯電和聯發科等重量級企業將於下週登場，營運表現與未來展望將是市場關注焦點。
安聯投信台股團隊表示，台股即便面臨大漲後的短線獲利回吐壓力，以及美國大選選情的干擾，不過在美國與台灣重要法說會及財報展望等消息激勵，台股仍維持大箱型整理走勢。
法人指出，隨著美國總統大選時間逼近，且目前選情膠著，投資人觀望氣氛可能更加濃厚，不過美國大選過後，股市可望回歸基本面。
目前正值美股超級財報週，包括Google、微軟、Meta、超微（AMD）、英特爾（Intel）和蘋果（Apple）等重量級企業將於下週登場，財報表現備受矚目。
此外，台股有旺宏、瑞昱、聯發科、聯電、譜瑞-KY、精測、穩懋、友達、台達電、光寶、國巨和力成等多家重量級企業法人說明會將於下週陸續登場，營運表現與未來展望也是市場關注焦點。
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