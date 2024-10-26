台股轉趨震盪 法人：中長線正向偏多

台股轉趨震盪，指數面臨三大挑戰，法人預期下周震盪盤軟機率高，不過中長期正向偏多，拉回反而是低接布局好時機。

法人指出，台股目前透露出三個轉弱跡象：一、技術指標高檔反轉修正、且行情與指標明顯背離；二、成交量能萎縮，美國大選即將到來，資金明顯觀望，昨（25）日成交量驚險守住3,000億元，為第4季來次低量；三、美元指數走強，外資較高機率會賣超，行情短線高檔承壓。

展望後市，根據群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清的看法，預期在美國大選前夕指數傾向區間震盪整理，短線落在23,000點至23,600點間，選後資金將重新歸隊，引領指數盤堅向上。

此外，未來一周多家重量級企業將公布財報，包含微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta、超微、英特爾等科技巨頭財報將牽動台股盤勢。

彭博數據顯示，截至24日，已有35.8%的S&P 500企業公布財報，49.72%營收優於預期，平均成長3.62%，76.54%獲利優於預期，平均成長3.53%，表現穩健。

黃文清認為，盤面類股會輪漲，基期低的產業、中小型股、權值股等都將輪流表態。根據過往經驗，11~12月是全年最會上漲月分，建議可趁回檔布局績優權值股、AI、蘋概等族群。

、