外資敲進權值股 台股來「電」 電子成交占比增至72%

美股那斯達克與費半指數上漲，激勵台股昨（25）日開高收高，權王台積電（2330）為首的權值族群紛紛收紅上漲，加上外資買超179億元，激勵指數一掃過去二日頹勢、翻紅上揚，終場大漲155點收23,348點，收復10日均線反壓，成交量縮至3,073億元。

三大電子權值股領軍，台積電上漲5元收1,065元，鴻海上漲2.1%、聯發科大漲3.5%，激勵昨日指數開高後一路走揚；周線則下跌138點、跌幅0.5%，終止連二紅。

權值族群回神 台股來「電」 圖／經濟日報提供

受權值股激勵，電子族群轉趨強勢，成交值占大盤成交比重衝上72.8%，包括電子零組件、AI、通訊網路、光電等均相對亮眼；類股中，以汽車類股最強勢，紡織類股也漲逾1%；千金股漲跌互見，檔數仍為16千金不變。

上市櫃成交量最大個股是星宇航空，參考價20元、以25.95元開出後強勢攀高，終場漲53.7%至30.75元，成交量高達25.22萬張。

三大法人共計買超台股172.2億元、終結連二賣。其中外資買超179.1億元、由賣轉買；投信賣超12.6億元、由買轉賣，且金額為8月15日賣超19.94億元以來最大量；自營商買超5.8億元、由賣轉買。八大公股行庫則逢高調節，賣超13.4億元、由買轉賣。

觀察昨日外資主要進出標的，買超聚焦權值股，買超金額第一大是台積電的59億元、其次為鴻海31.3億元、第三高是聯發科26.1億元，接下來是緯創24.2億元、合一20.2億元，台達電和元大台灣50的買超金額也超過10億元。