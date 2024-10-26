聽新聞
0:00 / 0:00
外資敲進權值股 台股來「電」 電子成交占比增至72%
美股那斯達克與費半指數上漲，激勵台股昨（25）日開高收高，權王台積電（2330）為首的權值族群紛紛收紅上漲，加上外資買超179億元，激勵指數一掃過去二日頹勢、翻紅上揚，終場大漲155點收23,348點，收復10日均線反壓，成交量縮至3,073億元。
三大電子權值股領軍，台積電上漲5元收1,065元，鴻海上漲2.1%、聯發科大漲3.5%，激勵昨日指數開高後一路走揚；周線則下跌138點、跌幅0.5%，終止連二紅。
受權值股激勵，電子族群轉趨強勢，成交值占大盤成交比重衝上72.8%，包括電子零組件、AI、通訊網路、光電等均相對亮眼；類股中，以汽車類股最強勢，紡織類股也漲逾1%；千金股漲跌互見，檔數仍為16千金不變。
上市櫃成交量最大個股是星宇航空，參考價20元、以25.95元開出後強勢攀高，終場漲53.7%至30.75元，成交量高達25.22萬張。
三大法人共計買超台股172.2億元、終結連二賣。其中外資買超179.1億元、由賣轉買；投信賣超12.6億元、由買轉賣，且金額為8月15日賣超19.94億元以來最大量；自營商買超5.8億元、由賣轉買。八大公股行庫則逢高調節，賣超13.4億元、由買轉賣。
觀察昨日外資主要進出標的，買超聚焦權值股，買超金額第一大是台積電的59億元、其次為鴻海31.3億元、第三高是聯發科26.1億元，接下來是緯創24.2億元、合一20.2億元，台達電和元大台灣50的買超金額也超過10億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言