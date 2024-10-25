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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

東元、華夏等24家上市公司 11月借證交所場地開法說

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
證交所。圖／聯合報系資料照片
證交所。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所25日公布，11月預計有東元（1504）、華夏、潤弘等24家上市公司借用證交所場地自行辦理法人說明會。統計今年至目前為止，國內上市公司（未含創新板）累計辦理逾2,023場法說會

為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，證交所已規範本國上市公司每年應至少在境內自辦或受邀參加一次法說會。

根據排定名單，11月預計赴證交所自行辦理法說的上市公司，由1日的台航打頭陣，接下來陸續有達邁、大台北、南緯、華票、關貿、台橡、傳奇、生達、陞泰、東元、中再保、中電、美隆電、建通、卜蜂、迎廣、華夏、亞聚、台達化、欣欣、新纖、台聚、潤弘等接續登場。

證交所表示，法說會是上市公司對外溝通的管道之一，除了適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法說會，亦鼓勵受邀參加法說會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

上市公司 法說會 證交所

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